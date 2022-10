Abrir El Quimbo ayudará a evitar desastre ambiental y desabastecimiento: Santos

Según el jefe de Estado, es una decisión acertada que ayudará a luchar contra un eventual desabastecimiento tanto de agua como de energía, en medio del fenómeno de El Niño que enfrenta el país.

Justicia atiende llamado y ordena reapertura de #ElQuimbo.Decisión ayudará a evitar desastre ambiental y desabastecimiento de agua y energía — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) January 8, 2016

Publicidad