Absurdo que Gobierno no reconozca asesinatos de líderes sociales: Marcha Patriotica

Más de 130 líderes sociales y de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde enero del año pasado a la fecha, que según David Flórez de Marcha Patriótica es un argumento sólido para considerar que en Colombia si hay una sistematización de homicidios de líderes sociales.



Para el líder político es lamentable que el Gobierno no lo reconociera así en la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



“Es absurdo que el Gobierno no lo reconozca. Qué está esperando el Estado para reconocerlo. Que a los líderes sociales los asesinen por orden alfabético o por fecha en el calendario. Estamos hablando del asesinato de 119 líderes sociales”, sostuvo.



Jairo Ramírez, integrante de la USO, que ha sido víctima de amenazas, dijo que no es una casualidad que estén asesinando líderes sociales en distintas regiones del país.



“Dicen que el paramilitarismo no existe y que están controlados, pero las cifras revierten esas declaraciones porque no hay ningún control de estos grupos ilegales que tienen alianzas con integrantes de batallones y brigadas”, manifestó.



A la audiencia, además de asistir líderes sociales contó con la presencia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y del embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González.