Acemi respalda la salida EPS: "Visión de EPS intervenidas, es distinta a la del gremio”

En diálogos con Blu Radio, la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, Ana María Vesga, se refirió a la salida de seis EPS del gremio; Nueva EPS, Sanitas, SOS y Famisanar. Por otro lado, Coosalud y Capresoca de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud, Gestarsalud, afirmando que respaldan la salida, entiendiendo que se hace por recorte de costos operativos, pero además por visiones del sistema de salud actualmente. Por ese lado, aseguran que las EPS, intervenidas y controladas por el Gobierno, no tienen la misma percepción que el gremio que se basa específicamente con el desfinanciemiento del sistema de salud actual.

“La primera es la visión frente al problema estructural del financiamiento del sistema. La Corte Constitucional recoge buena parte de ese trabajo que hemos hecho el gremio, esencialmente con pacientes, con otros gremios de otros actores, evidenciando que el sistema viene acumulando unos déficits presupuestales.Esa ha sido una de las principales banderas de Acemi, y ese es un tema en el cual el Gobierno ha insistido, y es público, eso no es secreto, que los recursos se alcanzan, que la UPC es suficiente. Entendemos que, para las intervenidas, estar en un gremio en esa conversación sobre insuficiencia, pero, por otro lado, tener al Gobierno defendiendo la suficiencia, tiene que ser una posición muy complicada”, aseguró Ana María Vesga.

Entre tanto, la decisión de la Corte sobre el Ministerio de Salud fue celebrada por Acemi, asegurando que definitivamente la justicia dejó en evidencia que el sistema de salud está mal financiado desde años atrás y que eso tiene vital importancia en la construcción de la UPC. Es por esto que para las mesas técnicas del Ministerio de Salud es necesario que se haga el cálculo adecuado, así como el seguimiento continuo. Sin embargo, le hace un llamado al ministro para que evite justificar que el dinero faltante es por casos de corrupción que ni la corte pudo verificar.

“El argumento del Ministerio de Salud ha sido que la UPC y los dineros de la salud no alcanzan porque han sido mal administrados y habla de corrupción. Le dice la Corte: eso no está aprobado, se han iniciado acciones, actuaciones de responsabilidad fiscal que tampoco han concluido. ¿Dónde están las condenas?, ¿Dónde están las sanciones? Segundo, ha dicho también la Corte, las EPS han terminado durante este periodo en intervención, ocho de ellas, tres que solicitaron su retiro voluntario porque todas han dicho no cumplimos indicadores, es imposible constituir la reserva técnica, es imposible mantener un patrimonio adecuado, es imposible prestar buena atención cuando no me está alcanzando el dinero”, concluye.

Por su parte, sobre las convocatorias a marchas y cacerolazos, Acemi aseguró que es una posición que el personal médico, paciente e instituciones adoptaron porque realmente la crisis va dirigida a miles de pacientes que todos los días sufren por cierre de atenciones, demora en entrega de medicamento y por los retrasos en la asignación de citas.

“Un sistema desfinanciado y un Gobierno que le ha dado la espalda a ese problema de financiamiento, de manera que es legítima la expresión de los usuarios, de los pacientes, de los prestadores, de los médicos que adicionalmente y con buena razón también dicen nosotros no hemos participado ni en la discusión de la reforma ni en la discusión del cálculo de la UPC. Entonces, pues, sienten que esa participación ciudadana a la que obliga la ley estatutaria y que ha repetido tantas veces la Corte, pues ha sido omitida de parte del Gobierno ”.

Asimismo, concluye que este escenario es crucial para que el Gobierno de verdad adopte las medidas necesarias, ya que los colombianos quieren una transformación del sistema de salud y defienden a sus EPS. Cierra enfatizando que es necesario que se tome en serio el auto de la Corte y las manifestaciones del personal, pacientes, médicos e instituciones.