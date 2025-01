Estrategias que debe activar el Gobierno para restaurar relaciones con EEUU, según estudio

¿Se ha fragmentado la relación entre Colombia y Estados Unidos a raíz de la crisis diplomática del 26 de enero, provocada por la deportación de más de un centenar de migrantes colombianos que se encontraban de manera irregular en suelo estadounidense? ¿O será que la discusión acalorada entre Gustavo Petro y Donald Trump en X (anteriormente Twitter) marcará el tono de los futuros diálogos bilaterales en esta nueva administración?

Estas y otras interrogantes generan gran incertidumbre entre millones de colombianos y miles de empresas cuya estabilidad económica depende completamente de EE. UU. Además, miles de ciudadanos en proceso de obtener su visa se encuentran en un limbo debido a la tensa situación entre ambos países.

Aunque los ánimos se han calmado y la crisis ha mermado, lo cierto es que el intercambio acalorado entre ambos mandatarios, que elevó el tono de una discusión que podría haberse manejado con mayor diplomacia, tendrá consecuencias. A corto plazo, esto podría fracturar y debilitar la confianza entre ambos países.

Este análisis proviene de un reciente estudio del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, que señala que, debido a los desacuerdos migratorios entre Donald Trump y Gustavo Petro , expuestos de manera desafortunada en mensajes de X, la relación bilateral ha quedado fragmentada. Esto representa un reto significativo para su futura recuperación.

“Sin embargo, no hay motivo para alarmarse, por lo menos no por ahora. Las instituciones de ambos países, como el Departamento de Estado de EE. UU. y la Cancillería de Colombia, tienen una larga tradición de cooperación, que ha logrado superar impases, incluso cuando las relaciones entre los mandatarios no eran tan armoniosas. Este antecedente institucional ayuda a mitigar los efectos de la crisis, como lo señaló el canciller Luis Gilberto Murillo, quien lo calificó como un tema manejable. Esto refuerza la idea de que las relaciones institucionales siempre estarán por encima de los liderazgos momentáneos”, afirma Elizabeth Quintero, directora del programa de Relaciones Internacionales de la U. de San Buenaventura.

No obstante, Quintero advierte que, “aunque este argumento no debe subestimar el reto que enfrenta Colombia para restablecer el diálogo con EE. UU., no cabe duda de que el desafío es significativo".

La tarea no será fácil, y por eso el Gobierno en cabeza de Gustavo Petro tiene que cambiar su estrategia si quiere fortalecer la confianza con su principal socio comercial. “Seguir actuando de manera precipitada e impulsiva puede seguir debilitando la posición de Colombia en temas de política exterior y poner en riesgo la estabilidad económica de nación”, insiste la académica.



La nueva hoja de ruta que permitirá recomponer el camino