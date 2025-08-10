Actores denuncian abuso policial tras arresto en Putumayo por usar uniformes militares en rodaje

Cinco actores que grababan un cortometraje en Santiago, Putumayo, usando uniformes del Ejército, fueron capturados por la Policía y presentados ante la Fiscalía este domingo, en un hecho que los afectados califican como abuso de autoridad.

En un comunicado, la productora Amarón S.A.S., del municipio de Colón, denunció un presunto abuso por parte de miembros de la fuerza pública, tras la captura de los intérpretes del cortometraje Carmenza, grabado este domingo en una institución del municipio de Santiago.

Los actores eran extras del Alto Putumayo, contratados por la productora, quienes grababan una escena de “millares” relacionada con el conflicto armado que ha vivido el departamento durante los últimos 35 años. Fue en ese momento cuando miembros de la Policía de Santiago ingresaron a una institución educativa y capturaron a los actores, colocándoles esposas. Los afectados por la medida fueron trasladados al comando de la Policía de Sibundoy, donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Richard Carlos Sama, integrante del proyecto, apoyado por una entidad pública,, manifestó: “Estas personas son sacadas de la grabación y luego llevadas a la estación de Policía del municipio de Santiago; creemos que Colombia tiene que apostarle a propuestas de desarrollo como el cine, pero no podemos llegar a estos extremos de judicializar a nuestros compañeros”.

Sobre este hecho, que constituye una violación a la ley por el uso de prendas de uso privativo de la fuerza pública sin permiso, el coronel Álvaro Cabrera Gamba, comandante del Departamento de Policía, declaró: “Aquí lo que vemos es que hay una falta de comunicación por parte de las personas que estaban encargadas de hacer esto. La Policía nunca fue informada de esta actividad y, pues, el Ejército ve personas con estas prendas, debemos hacer la verificación y no estaban autorizadas”.

Los cinco actores fueron trasladados hasta la Fiscalía, que será la encargada de definir su situación jurídica.