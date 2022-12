Acuerdo especial o tratado de paz debe pasar por Congreso y Corte Constitucional: De la Calle

El jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, dijo este martes que no puede realizarse cualquier acuerdo o tratado internacional de paz si no pasa por el Congreso de la República o la Corte Constitucional.

“Ninguna de las formulas pueden conducir a que se elimine el pronunciamiento ciudadano. Ni el acuerdo especial ni tratado puede llevarse a cabo sin el Congreso y la Corte Constitucional”, dijo De la Calle durante un foro en la Universidad Externado de Colombia.

El ex vicepresidente manifestó también que es un error que la Corte Constitucional se pronuncie sobre acuerdos que no existen y que no se puede presionar a la Rama Judicial.

“Es prematuro obligar a la Rama Judicial a pronunciarse sobre algo que tendrá efecto sobre un acuerdo futuro que aún no existe”, dijo.