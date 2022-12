Acusación de Fiscalía es sesgada, con argumento falaces: defensa de Andrade

En el complejo judicial de Paloquemao, ante la juez 57 de control de garantías, el abogado Jesús Alveiro Yepes, defensor del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, dijo que su cliente es honesto, que no recibió ni un peso dentro de la trama de corrupción y que ninguna persona de Odebrecht ha declarado en contra de Luis Fernando Andrade.



"Al señor Andrade se le ha querido destruir. La imputación no se ha podido discernir entre lo indigno y lo pulcro", sostuvo.



Dijo que Andrade no tuvo conocimiento de la trama de corrupción entre Bernardo ‘El Ñoño’ Elías, Otto Bulla y Juan Sebastián Correa quien era el enlace con los senadores.



"A través de este señor (Correa) El Ñoño y Otto Bula tenían información de la ANI. Ellos utilizaron la información para fines electorales o personales", sostuvo el jurista.



Sobre la imputación de cargos de la Fiscalía contra Andrade el jurista Jesús Albeiro Yepes afirmó que es sesgada, sin pericia, sin prudencia, sin rigor con argumento falaces.



"Las condiciones en las que ha pedido Fiscalía librar medida de aseguramiento no cumplen los presupuestos procesales", explicó.



Insistió que no existe delito que se le pueda inferir responsabilidad a Andrade y pidió a la juez no se declare la medida por falta de sustentación probatoria.



