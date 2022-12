Acusaciones en mi contra tratan de desviar investigación contra Pretelt: Bedoya

En medio del escándalo que envuelve a la Corte Constitucional y al magistrado Jorge Pretelt por presunta corrupción al haber recibido un pago de 500 millones de pesos para fallar una tutela a favor de Fidupetrol, se conocieron denuncias que rodean al presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, Julián Bedoya, quien está a cargo de la investigación de este caso, y al parecer en el pasado habría sido expulsado de la Policía Nacional por intentar robarse una pistola.

Bedoya aseguró que tanto esa acusación como los señalamientos que han surgido en su contra sobre falta de estudios y experiencia como abogado, pretenden desviar la investigación contra Pretelt. (Lea también: Congresista que no acabó carrera de Derecho lidera investigación contra Pretelt )

“Están tratando de desviar la atención de la investigación en Julián Bedoya Pulgarín para que pase lo mismo que siempre ha pasado, que se queden las cosas sin la suficiente claridad. Ni el no ser abogado, ni ninguna de las cosas que van a escudriñar de mi pasado, de mi presente, ni de mi futuro, me impiden asumir con decisión esta investigación, y lo que le puedo decir a los colombianos es que nunca me he robado nada, ningún arma me robé”, afirmó.

La Revista Semana reveló en días pasados que aunque el congresista había dicho en entrevista con Yamid Amat que sí era abogado y estudió en la Universidad de Medellín, ingresó a estudiar en 2002 y se retiró en 2007. Según Juan Carlos Vásquez, decano de la Facultad de Derecho de esa institución, el hombre retomó sus estudios y finalmente abandonó la carrera en 2009.