Acusan a Ecopetrol de violar libertad sindical por demandas contra sindicatos del sector

El presidente de la Federación de Trabajadores de la Región Andina y Pacífica Vinculados al Sector Petroquímico, Energético y Minero (FETRAPPEM), Alejandro Ospina, denunció que Ecopetrol ha perseguido en los últimos meses a los sindicatos de la Unión Sindical Obrera (USO).

De acuerdo con el dirigente, la compañía ha presentado varias demandas contra las organizaciones de la empresa, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (UTIPEC). La situación, según la denuncia, ha afectado de manera directa la libertad sindical y el derecho de asociación que establece el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia.

“Los procesos adelantados por Ecopetrol en violación de la libertad sindical carecen de argumentos jurídicos sólidos. Estas actuaciones, lejos de responder a una necesidad legítima de la compañía, ponen en riesgo la seguridad jurídica y congestionan innecesariamente el sistema judicial”, afirma Ospina en su escrito.

Según el representante de este sindicato, las demandas de Ecopetrol se han dado en procesos que no demuestran una vulneración de los derechos laborales o estatutarios, por lo que estos mecanismos carecen de fundamento alguno.

“Lo más preocupante es que este patrón de acciones coincide con una relación de cercanía política entre Ecopetrol y la USO, organización sindical mayoritaria que históricamente ha respaldado al actual Gobierno. Existen indicios de preacuerdos e intereses compartidos, pues es un hecho conocido que la USO apoyó financieramente la campaña presidencial de Gustavo Petro”, continúa el documento.

Desde los sindicatos hicieron un llamado a los entes de control y al sistema judicial del país para que investiguen a fondo esta situación, pues —como señala el pronunciamiento— no es posible que Ecopetrol sea instrumentalizado con fines políticos o ideológicos.