"Vamos a seguir solos y nos mantenemos como operador": Ecopetrol tras salida de Shell

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se refirió desde Riohacha a la salida de Shell en uno de los momentos más importantes para la exploración de hidrocarburos en Colombia.

"Shell anunció su retiro del bloque que estamos explorando conjuntamente, el bloque KGG, donde tenemos expectativas importantes de recursos de gas. Lo que hemos informado al mercado es que nos mantenemos en nuestra posición, y ahora se hará la formalización de esa salida ante la ANH de Shell", dijo desde Riohacha Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Ecopetrol también anunció que asumirá todo el manejo correspondiente a las operaciones que venía adelantando Shell, con el objetivo de continuar desarrollando su nivel de inversiones.

"Nosotros hemos anunciado que vamos a seguir solos, por ahora, en la maduración y desarrollo de esos recursos que seguramente vamos a seguir encontrando y consolidando con inversiones que estamos realizando en el bloque KGG. Nos mantenemos como operador y toda la exploración del proyecto queda a cargo de Ecopetrol", afirmó el presidente de la compañía.

Cabe recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recibió una solicitud formal de la compañía británica Shell para ceder sus contratos de explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) en el mar Caribe colombiano: E&P COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur.

La medida permitiría al organismo otorgar a Ecopetrol el 50 % de estos proyectos offshore (extracción en mares y océanos), participación que ya posee actualmente, lo que dejaría a la estatal colombiana con el uso exclusivo de dichos contratos.