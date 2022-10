Administración Petro desmiente cifras de supuesta contratación a última hora

En un comunicado de 8 puntos, Flórez asegura que no se prorrogaron la cantidad de contratos que denunció Uribe en Blu Radio, y mucho menos por el valor que menciona el nuevo secretario. (Vea aquí: Alexandra Rojas será gerente de TransMilenio durante administración Peñalosa ).



Además, argumenta que la contratación fue necesaria ante la magnitud de servicios que presta la entidad.



Estos son los 8 argumentos de la exsecretaria de Gobierno, Gloria Flórez:



1. No son ciertas las declaraciones del recién nombrado Secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay en el sentido que “la Secretaría de Gobierno tiene alrededor de 1.700 contratos. Estas prórrogas fueron por más de 6.700 millones de pesos por prestación de servicios”, dijo Uribe a medios.



2. En el 2015 se celebraron 1870 contratos; de estos 1642 corresponden a la modalidad de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión; 228 contratos para la prestación de bienes y servicios, requeridos para el funcionamiento de la entidad, dentro del cual se encuentra toda la contratación de la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres; para el efecto se acudió a los procedimientos públicos de contratación establecidos en el estatuto de la contratación estatal.



3. De enero a octubre de 2015 se celebraron 1446 contratos de prestación de servicios de los cuales solo se adicionaron 565 contratos, es decir el 39 %.



4. De octubre a diciembre de 2015 se celebraron 196 contratos nuevos, de los cuales ninguno fue adicionado.



5. De los 565 contratos adicionados al finalizar el año, solo el 99% van hasta el 28 de febrero de 2016 y se celebraron para garantizar la prestación de servicios de la SDG como atención a la ciudadanía, atención y protección de derechos humanos y gestores de convivencia; así mismo se adicionaron los que garantizan la atención a la Población privada de la Libertad en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.



6. Las adiciones de los 565 contratos, ascienden a la suma de 3 mil 548 millones 714 mil 995 pesos y no a casi 7 mil millones de pesos como está diciendo el señor Uribe Turbay.



7. Los 1642 contratos de prestación de servicios personales fueron celebrados con 1566 personas, lo que significa que algunos de ellos fueron renovados dentro del mismo año 2015.



8. Esta información es pública y se encuentra en el portal: Colombia Compra Eficiente (www.colombiacompra.gov.co/) y es reportada trimestralmente a la Contraloría Distrital.

