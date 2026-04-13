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Blu Radio  / Nación  / Advierten de alza en precios de telefonía e internet: “Pobreza digital está aumentando”, dice minTIC

Advierten de alza en precios de telefonía e internet: “Pobreza digital está aumentando”, dice minTIC

“Subieron todos los servicios de telecomunicaciones. Subió el servicio fijo, se subió el servicio de voz... acá ya tenemos un panorama de que son todos los servicios”, explicó la ministra.

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