Advierten de alza en precios de telefonía e internet: “Pobreza digital está aumentando”, dice minTIC

En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Carina Murcia, expresó la profunda preocupación del Gobierno Nacional ante el incremento generalizado en los precios de los servicios de telecomunicaciones en el país. Según la funcionaria, el alza no se limita únicamente a los planes de telefonía celular, sino que afecta de manera integral a la conectividad de los hogares colombianos.

“Subieron todos los servicios de telecomunicaciones. Subió el servicio fijo, se subió el servicio de voz... acá ya tenemos un panorama de que son todos los servicios”, explicó la ministra.

Murcia recordó que, bajo el amparo de la Ley 1978 de 2019, las empresas operadoras tienen la facultad de establecer sus tarifas de forma autónoma: “Los operadores hoy por la ley... pueden fijar libremente los precios”.



La sombra de la fusión Tigo-Movistar

Uno de los puntos más críticos de la discusión gira en torno a la reciente integración de las operaciones de Tigo y Movistar. La ministra reveló que desde su cartera se habían emitido conceptos técnicos advirtiendo sobre las posibles consecuencias de esta unión empresarial en el mercado. “Nuestro concepto técnico... evidencia que posiblemente podría haber un aumento como hoy lo estamos viendo”, señaló, aunque aclaró que se están analizando los datos para confirmar si esta es la causa directa del incremento.

Además, Murcia mencionó que en su momento se solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizar un seguimiento estricto a los precios finales para el usuario, una petición que es fundamental para la protección del consumidor. “Lo que nosotros emitimos a la SIC del seguimiento... es porque es la preocupación que nosotros tenemos como rectores de la política pública de telecomunicaciones del país”, enfatizó la jefa de la cartera.



Tigo y Movistar se fusionan Foto: Gemini

El riesgo de ampliar la brecha digital

Para el Ministerio TIC, el principal riesgo de estas alzas es el retroceso en los indicadores de conectividad y equidad social. La ministra fue enfática en que el país enfrenta un desafío estructural denominado "pobreza digital", el cual podría agravarse si los costos de acceso siguen subiendo. “Hoy el 37,9% de la población de Colombia tiene pobreza digital y estos aumentos en los costos pues nos ayuda a que esta brecha digital se amplíe”, advirtió Murcia.

Según las cifras analizadas, desde el año 2019 no se registraba una tendencia al alza tan marcada, lo que rompe con un periodo de estabilidad o incluso baja de precios que se había mantenido en años recientes.

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Escuche aquí la entrevista: