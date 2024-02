Ahorro de los colombianos en fondos privados sobrepasó los $400 billones en 2023: Asofondos

Este 5 de febrero Asofondos entregó el balance de las rentabilidades del sector para 2023. Los resultados fueron, según el presidente del Gremio Santiago Montenegro, “históricos”, pues se alcanzó un ahorro de 405.6 billones de pesos y una rentabilidad de $50 billones. El sistema tiene actualmente poco más de 7 millones de afiliados activos que están realizando aportes.

El dirigente gremial se refirió a las reformas que retomarán su trámite el próximo 16 de febrero en el Congreso . Aseguró que no las ven con malos ojos, pero que insistirán en los cambios que consideran necesarios para que no se afecte a los colombianos. “Hemos reconocido que la propuesta del Gobierno tiene aspectos positivos que hay que mantener, como el pilar solidario, aumentar la base también, pero eso se debe financiar con recursos del presupuesto, no con las cotizaciones de los trabajadores formales, porque eso se vuelve un impuesto”, dijo el presidente de Asofondos.

La propuesta del gremio es que el umbral de cotización sea de un salario mínimo, y no de tres, como lo propone el proyecto del Gobierno. En cuanto a la reforma laboral , el gremio asegura que es necesaria porque uno de los problemas para que los colombianos coticen es que hay mucha informalidad; sin embargo, aseguran que el proyecto de la administración de Gustavo Petro empeora la informalidad y eso tendría un efecto sobre los mercados financieros.

Presidente de Asofondos lanzó pulla a Colpensiones

El presidente del gremio aseguró que a las personas les convienen más los fondos de pensiones que Colpensiones, por la rentabilidad que estos representan.

Publicidad