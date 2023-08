“Al presidente no pueden llevarlo con groseras encerronas”: Petro tras no asistir a Congreso Andi

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el presidente Gustavo Petro habló de su estado de salud y a las razones por las que no asistió al Congreso de la Andi en Cartagena, el pasado viernes, pero no se refirió al diálogo social con la comunidad, al cual tampoco asistió.

El presidente Petro aseguró que usan la inasistencia al evento de los industriales para confundir con una supuesta enfermedad suya y agregó que no podían llevarlo a encerronas groseras.

Citando una noticia en donde se reseña el aplauso que recibió el fiscal general, Francisco Barbosa, en su discurso señaló: “Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas”, manifestó el presidente.

“Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo”, concluyó el mandatario.

Vale la pena recordar que sectores de la oposición han pedido que el presidente Petro se someta a exámenes médicos integrales periódicos, tras el incumplimiento del mandatario a varios eventos durante su Gobierno.

