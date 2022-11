Alcalde de Cali propone pagar para sacar vehículos en días de pico y placa

“Nuestro objetivo es darle prioridad el servicio público sobre el privado, en este momento la gente lo elude con dos y tres carros que tienen en una casa. Estamos proponiendo dos dígitos más y diciéndole a la gente: usted no puede sacar el carro y si lo quiere hacer pague”, dijo.



Actualmente en la capital vallecaucana la restricción obliga a los ciudadanos a guardar sus vehículos particulares de 7 a.m. a 10 a.m. y de 5 a.m. a 8 p.m. un solo día a la semana.



“Lo que hacemos es desmotivar el servicio privado sobre el público y de alguna manera empezamos a buscar recursos para mejorar el servicio del MIO”.



Si bien no reveló cuánto costaría sacar el carro un día de pico y placa, Armitage aseguró que la “idea es recaudar el orden de 30 mil y 40 mil millones anuales para mejorar el MIO”.