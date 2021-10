Alcalde de Tibú: "Policías están acuartelados en la estación por miedo a salir y ser hostigados”

El asesinato de dos jóvenes en el municipio de Tibú, Norte de Santander, en manos de presuntos disidentes de las FARC, aún deja varias dudas por resolver.

La principal inquietud es el accionar de la Policía, que, según la comunidad, tardó horas en llegar al lugar donde permanecían retenidos los jóvenes, después de ser sorprendidos hurtando.

El alcalde de Tibú denunció que el municipio se encuentra sumergido en un total abandono de la Policía y por eso los casos no son atendidos a tiempo.

"La Policía no sale a hacer su recorrido normal por el municipio porque los están hostigando las disidencias de las FARC y el ELN. La Policía ahorita no está cumpliendo con las funciones de establecer el orden público en el municipio. Ellos como se han sentido amenazados no han salido del acuartelamiento porque los tienen acuartelados en la Estación", dijo el alcalde de Tibú, Nelson Leal.

Explicó que los uniformados para poder asistir una emergencia, deben corroborar primero la veracidad de las llamadas hechas por la comunidad, porque en ocasiones reciben comunicaciones falsas de estructuras armadas que los quieren atacar.

"Ellos, ante una llamada, primero, a veces tienen unos drones para verificar si las llamadas que reciben son correctas o no, pero cuando los sacan se los tumban las insurgencias. Muchas veces les hacen llamadas falsas y anónimas para que salgan y los ajusticien, por eso ellos verifican las llamadas y duran como 5 minutos haciéndolo", añadió el alcalde.

Mencionó que hace falta presencia de la institucionalidad en la zona para evitar que los pobladores tomen justifica por su mano, pues los índices de hurto crecieron en las últimas semanas.

"En realidad han pasado cosas acá en el municipio, la cual uno como mandatario ha llamado a la Policía para que lo apoye y no ha tenido respuesta inmediata de ellos. La institucionalidad se ha perdido en el municipio, incluso en consejos de seguridad ellos no han podido asistir últimamente porque les da miedo", agregó Leal.

El alcalde hizo un llamado al presidente Iván Duque para que se refuercen las capacidades de la Policía en el Catatumbo.