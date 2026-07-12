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Alcalde en Risaralda desata rechazo por pedir multas a quienes alimenten perros callejeros

La propuesta del alcalde de Quinchía de multar a quienes den comida o agua a perros sin hogar generó críticas y una respuesta de la senadora Andrea Padilla.

Foto de referencia y captura tomada de las redes sociales de la senadora Andrea Padilla.
Foto de referencia de magnific y captura de pantalla tomada de las redes sociales de la senadora Andrea Padilla.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 12 de jul, 2026

Una propuesta del alcalde de Quinchía (Risaralda), Jader Bañol, generó una fuerte controversia luego de que se conociera un video en el que habría pide imponer comparendos a las personas que suministren comida o agua a perros en condición de calle.

En la grabación, el mandatario habría hecho un llamado a las autoridades para sancionar a quienes alimenten a estos animales en espacios públicos. Según se escucha en el video, solicita "empezar a hacer comparendos" y evitar que ciudadanos les den alimento o agua.

La iniciativa provocó reacciones en redes sociales y el pronunciamiento de la senadora animalista Andrea Padilla, quien cuestionó la postura del alcalde y aseguró que las administraciones municipales tienen responsabilidades legales frente a la protección de los animales.

¿Qué le respondió la senadora?

La congresista respondió a través de sus redes sociales con un mensaje en el que rechazó la propuesta del mandatario.

"Alcalde, está usted miando fuera del tiesto", apuntó la senadora. Padilla sostuvo que, antes de plantear sanciones contra quienes ayudan a los animales sin hogar, la administración debería informar qué acciones ha desarrollado en materia de bienestar animal.

"No puede multar la solidaridad; más bien asuma su responsabilidad", señaló. La senadora también preguntó por las jornadas de esterilización, la atención veterinaria para animales abandonados, la existencia de un centro de bienestar animal o convenios con fundaciones, así como por la implementación de la Ley Ángel y otras obligaciones relacionadas con la protección animal.

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¿Por qué la medida ha generado controversia?

El caso ha despertado debate porque la propuesta del alcalde coincide con cuestionamientos sobre las responsabilidades de las autoridades locales frente a los animales en condición de abandono.

En su pronunciamiento, Andrea Padilla recordó que la Ley 1774 de 2016 establece deberes de protección hacia los animales y sostuvo que el cuidado de los perros sin hogar no puede centrarse en sancionar a quienes les brindan alimento o agua.

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Hasta el momento, la discusión continúa en redes sociales, donde usuarios han expresado opiniones divididas sobre la iniciativa anunciada por el alcalde de Quinchía y la respuesta de la congresista.

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