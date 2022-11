Alcaldes de área metropolitana de Bucaramanga denuncian presiones de Rodolfo Hernández

Dos días después de ser suspendido, no deja de ser polémico el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por cuenta de sus acciones, esta vez en contra de los alcaldes de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Le puede interesar: ¿Rihanna en muletas? Así promociona Rodolfo Hernández los centros de salud

Publicidad

Según denunció en diálogo con BLU Radio el alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, el pasado jueves lo llamó Rodolfo Hernández y en un tono agresivo le pidió que le pagara a la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) cerca de $2.500 millones o si no que “buscara otro basurero” porque, de lo contrario, ya no podría ingresar las basuras de ese municipio al relleno sanitario El Carrasco.

“Esa amenaza que nos han hecho mediante un oficio y verbalmente, porque recibí la llamada del alcalde Rodolfo donde nos amenazó, realmente me amenazó y me dijo que si no le daba la plata pues que mirara a dónde la iba a llevar y esa no es la posición de un mandatario, menos de un funcionario público”, dijo el alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla.

El mandatario local le recordó al alcalde de Bucaramanga, hoy suspendido, que tiene una responsabilidad con la prestación de un servicio público y que existen formas legales para solucionar las diferencias y los problemas de los municipios del área metropolitana.

Un ultimátum dio la EMAB a los alcaldes de Girón, Floridablanca y Piedecuesta, en Santander, a quienes notificó a través de una carta advirtiéndoles que, si no giran los recursos correspondientes al plan de cierre del sitio de disposición de basuras, a partir de este sábado 18 de mayo no recibirá más residuos de esas localidades.

Publicidad

Por ahora, no se ha confirmado tal decisión, pero de ser así el área metropolitana de Bucaramanga entraría en una nueva emergencia sanitaria.