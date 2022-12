Alex Char, mencionado en supuesto intento de soborno en elección a procurador en 2016

‘Índice y Pulgar’ es la columna publicada este domingo por el periodista Daniel Coronell, en la que revela dos grabaciones en las que el senador Eduardo Pulgar mantiene una conversación con el juez Andrés Rodríguez, a quien Pulgar habría intentado sobornar.

Esta vez, Pulgar afirma que el exalcalde de Barranquilla Alex Char le ofreció una gran suma de dinero para que votara a favor de María Mercedes López, quien para la época competía con el actual procurador Fernando Carrillo y con el exvicefiscal general de la Nación Jorge Perdomo, todos en la carrera por llegar al alto cargo en el Ministerio Público.

“Alex Char me ofreció 5.000 millones de barras para que yo me le torciera al procurador general y me fuera a votar por la vieja. Cinco mil millones de barras. Le he dicho al man “no” y yo me quedé con Carrillo”, dice el senador Eduardo Pulgar en la primera grabación revelada por Coronell.

A su vez, según las grabaciones reveladas, Pulgar pensaba en qué podría hacer con el dinero que le ofrecieron.

“¿Qué te voy a decir? Son 5.000 barras y yo lo pensé. Eso es un resto de plata. Un billete, para hacer un edificio. Yo te lo digo para que tú sepas… Lo rentas y vives toda la vida de eso… Ahora, yo me encerré en un cuarto y dije ‘es la única forma en que la gente me conozca, como un tipo, como soy, como un tipo íntegro y serio’”, se escucha.

Daniel Coronel afirmó en su columna que Germán Vargas Lleras intentó en aquellas elecciones para procurador una “jugada a tres bandas”, en la que, siendo copropietario del partido Cambio Radical con la familia Char, intentó elegir a María Mercedes López, la candidata del presidente Juan Manuel Santos, para la Procuraduría en el año 2016, con el fin de que Fernando Carrillo no llegara a su cargo.

Finalmente, afirma Daniel Coronell, el exalcalde de Barranquilla Alex Char, ahora comprometido en esta revelación, niega rotundamente los hechos.

La revelación podría afectar al hoy candidato para la presidencia del Senado Arturo Char, hermano del exalcalde de Barranquilla y quien podría ser elegido este 20 de julio como el sucesor de Lidio García en el Congreso de la República.