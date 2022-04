Alexander Vega en la cuerda floja: podrían tumbar su elección por no sumar la experiencia requerida

El Consejo de Estado acaba de citar para el miércoles 4 de mayo a los magistrados de las tres Altas Cortes que eligieron al registrador Nacional, Alexander Vega, para que rindan su testimonio y finalmente saber si la elección de Vega es legal o no.

Una de las principales pruebas que esta validando el Consejo de Estado es la experiencia acumulada del registrador, quien presenta en su hoja de vida trabajos que si se suman, dan un total de 9 años, 10 meses y 4 días.

El argumento de Alexander Vega para demostrar los 15 años de experiencia que presentó en la entrevista de su elección, y que exige la Registraduría, es que mientras trabajó como gerente suplente del Grupo Jurídico Empresarial Martínez & Vega Abogados, en la que ejercicio como abogado consultor y litigante desde el 6 de septiembre de 2018, de manera simultánea trabajó como director ejecutivo de Transparencia Electoral desde el 1 de septiembre de 2018.

Para una de las demandantes, Carolina Munévar, según el artículo 13 del Acuerdo 002 del 2019, la experiencia no puede ser sumada si fue simultanea: “la experiencia que consta en esta certificación no puede ser sumada para efectos del concurso de méritos, porque se causó de manera simultánea a la experiencia certificada por el director ejecutivo de Transparencia Electoral”, sin embargo esto lo tendrá que determinar el Consejo de Estado.

Por lo que en medio de la audiencia se citó a los presidentes de las tres Altas Cortes, que eligieron al registrador, para el próximo miércoles 4 de mayo, para que rindan su testimonio sobre la legalidad de la elección de Alexander Vega: Lucy Jeanette Bermúdez, expresidenta del Consejo de Estado para las 9:00 a.m., el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Álvaro Fernando García Restrepo a las 9:30 a.m. y la exmagistrada de la Corte Constitucional Gloria Ortiz a las 10:00 a.m.

Sin embargo, también se está determinando qué pasó ese día, el 10 de octubre de 2019, si hubo irregularidades al cambiar el sitio de las entrevistas para seleccionar al Registrador, debido a que no se hicieron en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá como estaba previsto porque habían manifestaciones.

Por lo que dentro de las pruebas solicitaron la declaración del secretario ad hoc, Juan Enrique Bedoya, el encargado de remitir las actas en dónde está el listado de los aspirantes, decir hora en la que llegaron y si hubo alguien externo en las entrevistas o algún imprevisto que hiciera que el lugar se cambiara a última hora.

Otras pruebas que solicitó el magistrado ponente del Consejo de Estado Luis Alberto Álvarez Parra:

Planilla del 10 de octubre que conste el listado de los registrados, de si las entrevistas se hicieron de forma pública o masiva. Se permitió presenciar las entrevistas.

El jefe de oficinas de la Corte Constitucional tiene cinco días para demostrar el link o dirección que se acreditó para acceder a las entrevistas de manera pública para garantizar experiencia.

Copia digital de los documentos que fueron aportados, al jefe de prensa y medios de comunicación para ofertar la publicación.

Pedir a la Secretaria de Gobierno de Bogotá constancia para validar si hubo disturbios y a qué horas en la plaza de Bolívar de Bogotá el 10 octubre de 2019.

Allegar impresiones o imágenes digitales que den muestra de esas publicaciones.

Pruebas de oficio: citación a los magistrados de las tres altas cortes que eligieron al registrador.

