Alfonso Prada dice que entregó 2.500 pruebas para demostrar su transparencia

Tres horas completó la indagación preliminar por parte de la Procuraduría al secretario general de la Presidencia y exdirector del Sena, Alfonso Prada.



La indagación busca establecer si durante su ejercicio como director General incurrió en acciones u omisiones desfavorables para el Sena.



A su salida de la diligencia, Prada aseguró que le entregó a la Procuraduría 2.500 folios para probar su transparencia. "Cada prueba, de cada evidencia, de cada documento prueban la transparencia y la delicadeza con la que ejercí la Dirección General del Sena durante 2 años y 7 meses”, dijo.



Vea también Inicia declaración de Alfonso Prada en Procuraduría por irregularidades en el Sena



“No cabe la menor duda de que hemos transmitido toda la tranquilidad, la sinceridad y las pruebas pertinentes de la pertinencia con la que actuamos. Le he pedido al fiscal general que agilice en el menor tiempo posible la posibilidad de que pueda asistir a entregar esa versión y podamos tener los resultados lo más rápido posible por el bien del Sena y por el bien del país“, señaló.



La indagación se da luego de una auditoría de la Contraloría que estableció 161 hallazgos administrativos, de los cuales cinco tienen alcance fiscal por $804.997 millones.



Además, antes de ser declarada insubsistente, la exdirectora del Sena Andrea Nieto aseguró que Prada ponía cuotas políticas en la entidad incluso estando fuera de la dirección. Nieto manifestó haber recibido presiones por parte de varios funcionarios para renunciar al cargo. Dijo también que los funcionarios no le responden a ella, sino a Alfonso Prada.



Asimismo, la Procuraduría ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra los entonces representante legal de Servicios Postales Nacionales S.A. 472, Adriana María Barragán López, y secretario General del Sena, Milton Núñez Paz.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



- El ex presidente Álvaro Uribe le pide a Óscar Iván Zuluaga ser directivo del CD tras cerrarle la puerta a candidatura presidencial.



- El presidente Donald Trump y su esposa Melania participaron, en la Casa Blanca, en la tradicional ceremonia de "perdón al pavo" como anticipación de la celebración del “Día de Acción de Gracias” en Estados Unidos.



- Los futbolistas de la Selección Colombia, Radamel Falcao García y Davinson Sánchez, serán titulares con Mónaco y Tottenham, respectivamente, por la quinta fecha de la Liga de Campeones.



Publicidad



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.