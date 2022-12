“Algo debía transportar el vehículo”: Ejército sobre explosión en Cauca

El general Jorge Isaacs Hoyos Rojas, comandante de la Tercera División del Ejército, dijo en Mañanas BLU que la explosión de un vehículo de transporte público en Rosas, Cauca, no se debió a un acto terrorista y adujo que el hecho de que no se produjese cráter descartaría dicha versión. En los hechos siete personas murieron y once resultaron heridas.

“Se miró alrededor que no hizo un cráter, no hizo hueco en la carretera. Por lo general cuando es un carro bomba siempre destruye lo que está alrededor, abre cráter. Eso no ocurrió”, declaró el general Hoyos.

Publicidad

“No es un atentado terrorista. Es un vehículo que iba en movimiento, precisamente cogían en ese punto una subida. Por eso iban pegados tres carros. En la subida explota el vehículo del centro. Cuando esto sucede, simultáneamente se encienden los otros dos carros, el de adelante y el de atrás”, añadió.

El general Hoyos aseguró que una de las hipótesis se relaciona con lo que podría estar transportando el vehículo que detonó.

“Dentro de las hipótesis de lo que pudo haber sucedido es que algo tenía que estar transportando este vehículo”, indicó.

Publicidad

“¿Qué transportaban?, eso es lo que vamos a verificar. Eso es lo que se estudiando”, agregó el oficial.

Vea aquí: Cuatro policías heridos en ataque con explosivos del ELN en Cesar

Publicidad

El comandante de la Tercera División del Ejército declaró, además, que no es cierta la versión de un supuesto hostigamiento de un grupo armado ilegal tras la explosión.

Escuche la entrevista al general Jorge Hoyos Rojas en Mañanas BLU: