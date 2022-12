Algunas ciudades de Colombia tienen menos gente de la que se creía: DANE

Los colombianos no llegaremos a 50 millones en el censo que actualmente se desarrolla en el país, de acuerdo con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo.



En diálogo con Mañanas BLU, el funcionario dijo que se está construyendo “un nuevo reloj de arena” al que se le están agregando todos los granitos que se dejaron de agregar por las limitaciones que ha tenido la reciente medición.



“Desafortunadamente el modelo no se actualizó en los 13 años de vigencia, desde 2005. El reloj estaba desfechado, para decirlo coloquialmente, le pudieron cambiar la pila cada 5 años, teniendo nuevas fuentes de información, pero no se hizo y esos 50 millones eran una proyección”, dijo.



Agregó que se está trabajando para entregar una cifra confiable al país. En el caso de Bogotá, dijo, aún el conteo está en marcha, pero afirmó que es probable que la población de la capital llegue a los 8 millones.



Lo mismo ocurre en otras ciudades, de las cuales dijo: “tienen menos gente de la que se creía”.



“Creemos que la población en total estuvo sobreestimada. Nos falta cerrar las ciudades con mayor densidad de población. Hemos cubierto el 96 por ciento de las manzanas que tenía el país, pero aún nos faltan las manzanas con mayor densidad”.



“Bogotá ha tenido un crecimiento importantes en comparación con otras ciudades del país, pero también vamos a encontrar ciudades que tienen menos gente de las que creíamos”, puntualizó.

