Alianza Verde, En Marcha, AIS y AICO respaldarán a Alfredo Deluque para la presidencia del Senado

La coalición conformada por los partidos Alianza Verde, En Marcha y la Autoridad Indígena de Colombia (AICO) anunció este viernes su respaldo a la candidatura del senador Alfredo Deluque para la presidencia del Senado de la República, cargo que será elegido durante la instalación de la nueva legislatura 2026–2030.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial, en el que las tres colectividades señalaron que el apoyo a Deluque fue adoptado por decisión mayoritaria de sus senadores. Con este anuncio, la coalición fija su posición de cara a la elección de la mesa directiva del Senado para el primer año del nuevo periodo legislativo.

En el comunicado, divulgado desde Bogotá con fecha del 17 de julio de 2026, los partidos indicaron que respaldarán la aspiración del congresista para dirigir la corporación durante el inicio de la legislatura que se extenderá hasta 2030.

La elección de la Presidencia del Senado se llevará a cabo el próximo 20 de julio, durante la instalación del Congreso para el periodo 2026. En esa jornada también quedarán conformadas las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Representantes, órganos encargados de conducir los debates legislativos, definir el orden del día y representar institucionalmente al Congreso durante el primer año de sesiones.



El respaldo de Alianza Verde, En Marcha y AICO representa un nuevo movimiento en la conformación de mayorías dentro del Senado, en momentos en que las distintas bancadas avanzan en negociaciones para definir la integración de las mesas directivas y la distribución de otros cargos de dirección en el Legislativo.

ASI también oficializó su respaldo a Alfredo Deluque

Al respaldo anunciado por la coalición conformada por Alianza Verde, En Marcha y AICO se suma el del Partido Alianza Social Independiente (ASI), que también confirmó que apoyará la candidatura del senador Alfredo Rafael Deluque Zuleta para presidir el Senado durante el primer año de la legislatura constitucional 2026–2027.

A través de un comunicado fechado el 16 de julio de 2026, la colectividad informó que su bancada en el Senado "ha decidido brindar su apoyo al senador Alfredo Rafael Deluque Zuleta para ejercer la Presidencia del Senado de la República durante el primer año de la legislatura constitucional 2026–2027".

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El partido señaló que la determinación fue adoptada por su bancada "en ejercicio de su autonomía y conforme a las dinámicas propias de la organización legislativa del Congreso de la República", sin entregar mayores detalles sobre las deliberaciones internas o eventuales acuerdos con otras fuerzas políticas.