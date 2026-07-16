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Blu Radio  / Política  / Bancada del Partido de la U respalda a Deluque como presidente del Senado

Bancada del Partido de la U respalda a Deluque como presidente del Senado

Este respaldo se sumaría al de otras fuerzas políticas como el Partido Conservador y despejaría el camino para que el senador guajiro se imponga ante el candidato del uribismo, Honorio Henríquez.

El senador Alfredo Deluque sentado al aire libre con traje azul y micrófono de solapa frente a una plaza de piedra.
El senador Alfredo Deluque durante una entrevista
Foto: Facebook Alfredo Deluque
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

A través de un comunicado publicado en la mañana de este jueves, de forma unánime siete senadores del Partido de La U anunciaron su respaldo a su compañero Alfredo Deluque en su aspiración como próximo presidente del Congreso a partir del 20 de julio.

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“Con esta decisión, expresamos pleno respaldo a un miembro de nuestra colectividad, cuya trayectoria, liderazgo y capacidad de concertación representan las cualidades necesarias para ejercer la dignidad de la Presidencia del Senado”, señala el documento.

Este respaldo se sumaría al de otras fuerzas políticas como el Partido Conservador y despejaría el camino para que el senador guajiro se imponga ante el candidato del uribismo, Honorio Henríquez.

Se espera que en las próximas horas se vuelvan a reunir los compromisos de las diferentes bancadas para definir si la elección de próximo presidente del congreso se hace mediante acuerdo político o sí, se da a voto limpio.

El comunicado lo firman los senadores Norma Hurtado, Wilmer Carrillo, Ana Paola García Soto, Antonio José Correa, Juan Carlos Garcés, John Moisés Besaile y María Irma Noreña.

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