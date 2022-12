Alias ‘Caliche’, uno de los nombres más mencionados en el caso Uribe

Carlos Eduardo López Callejas, conocido como ‘Caliche’, es uno de los nombres más mencionados en el documento en poder de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con el que se ordenó y se sustentó la medida de detención domiciliaria al senador Álvaro Uribe Vélez .

Este hombre, nacido en Florencia en 1970, expresó en algún momento que le desaparecieron a sus familiares.

“De modo que mientras yo puedo hablar en contra de esa plaga, hacerle la guerra esa plaga, bienvenido sea patrona. Siempre he sido acérrimo seguidor del doctor Uribe, mientras exista siempre lo voy a seguir”, expresó en una declaración en poder de la Corte.

Esta persona rindió declaración ante la Corte en mayo de 2018, explicando que el testigo clave del caso de falsos testigos, Juan Guillermo Monsalve, es un amigo a quien conoció hace 12 años como “Villegas” por intermedio de un amigo de nombre “Andrés”, a quien mataron en Medellín siete años atrás.

Asimismo, según la Corte, esta persona señala que una vez estando en Bogotá lo invitó a visitar a Monsalve Pineda en la cárcel.

La tesis de ‘Caliche’ es que Monsalve le comentó que nueve años antes fue entrevistado por Iván Cepeda, “haciéndole ofrecimientos a cambio de testificar en contra de Uribe Vélez, que no habían vuelto hablar de ese tema, pero que cerca de unos tres o cuatro meses después, volvieron a tocar el asunto por cuanto de nuevo llegó Cepeda con ofrecimientos que no cumple. Razón por la cual él le dijo que buscarán a alguien que lo ayudara con su proceso porque está condenado a 40 o 42 años de prisión”.

“Pero Villegas siempre fue reacio hablar de ese tema y que le insistía pero no hubo poder humano para convencerlo”, agregan.

Otra de las tesis de Carlos Eduardo López es que Rodrigo Vidal Perdomo, amigo suyo, le presentó a Álvaro Prada y éste le pidió que tratara de sacar una entrevista con Juan Guillermo Villegas “para ver cuáles eran los ofrecimientos que le hacía Cepeda, pero este siempre se negó”.

Alias ‘Caliche’ sostiene, además, que la idea de hablar con Villegas fue de él con Rodrigo Vidal, quien le decía “camine, vamos a hablar con el doctor Prada a ver si podemos convencer a ese vergajo para que hable”.

Con lo anterior se refieren al representante Álvaro Hernán Prada, quien en repetidas ocasiones ha dejado claro que no fue él quien buscó hablar con López, sino al contrario.

Una tesis de Carlos Eduardo López es que Prada le pidió que sacara la entrevista con la siguiente frase: “me dice: ‘ve Carlitos, por qué no hablas con ese señor Villegas y le dices que nos saque un video o una declaración referente al tema del señor Iván Cepeda, pero no hubo poder humano de convencerlo de que hablara sobre eso. Sí, a mí me ofrecieron unas garantías y hablamos, pero de resto no”.

Vea también: Así fue parte de la defensa de Uribe ante la Corte en caso de falsos testigos

La Corte Suprema señala que nunca se dio porque Villegas no quiso indicar que su propósito era ayudar “a su amigo y al senador Álvaro Uribe Vélez, a quien no conoce ni hablado con él personalmente”.

La Corte advierte de posibles contradicciones, por ejemplo, en la manera en la que se conoció Alias ‘Caliche’ con Prada, pues dice el documento: “porque primero adujo que se lo presentó Rodrigo Vidal Perdomo en la época electoral de 2018, es decir a Prada, y luego que lo conocía como desde cinco años atrás en campañas electorales”.