Alias ‘Jimmy’, el hombre detrás de las asonadas en el Cauca, según inteligencia

Las investigaciones que siguen las autoridades tras el secuestro de 45 militares en El Tambo, Cauca, apuntan a Edwar Rubiano Álvarez, conocido como alias ‘Jimmy’.

Según inteligencia militar, este hombre habría jugado un papel central en la asonada en la cual secuestraron a los uniformados durante varias horas, bajo presión de la estructura ‘Carlos Patiño’.

Aunque se presenta como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Tigres, Rubiano sería en realidad una ficha clave de las Redes de Apoyo a la Estructura Residual de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Su doble papel le ha permitido ganar influencia en las comunidades del Cañón del Micay, una región estratégica para el narcotráfico.

Alias ‘Jimmy’ también ocupa el cargo de secretario de la Asociación Campesina de El Tambo, desde donde, de acuerdo con la inteligencia militar, ha impulsado la participación de la población en protestas y bloqueos que terminan por frenar las operaciones del Ejército.

Su protagonismo se hizo evidente en la reciente retención de los militares, que solo fueron liberados tras la mediación de organismos humanitarios. La mitad de ellos fue trasladada en helicóptero en un primer momento a Popayán, mientras el resto permaneció bajo custodia militar hasta completar la evacuación hasta completar el grupo.

Las autoridades sostienen que la influencia de alias ‘Jimmy’ en las asonadas no es aislada, sino parte de una estrategia de las disidencias para mantener el control del Cañón del Micay, corredor clave para el tráfico de cocaína.