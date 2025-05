Álvaro Leyva califica de imaginaria y delirante la versión de Petro sobre complot: denuncia amenazas

El excanciller Álvaro Leyva Durán denunció "persecución personal y familiar" por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro. A través de un comunicado, fechado el 20 de mayo de 2025, Leyva no solo reitera sus graves acusaciones sobre la supuesta adicción a las drogas del mandatario, sino que también revela una serie de acciones que, según él, buscan silenciarlo y judicializarlo.

El conflicto se ha intensificado desde que Leyva enviara unamisiva al presidente Petro, en la que lo insta a considerar su permanencia en el cargo debido a una "grave enfermedad de adicción a las drogas".

La respuesta presidencial, según Leyva, fue "agresiva", con ataques públicos que expusieron a su familia a amenazas de desconocidos.

"Desde entonces hemos sido amenazados por desconocidos en varias oportunidades", afirma Leyva en su comunicado.

El excanciller denuncia que tiene conocimiento de "personas intrigando" para causarle daño tanto en el ámbito administrativo como penal. Menciona esfuerzos poravalar una sanción impuesta por la exprocuradora Margarita Cabello, que califica de "vulgar violación del debido proceso", y la búsqueda de comportamientos que sirvan para imputarle cualquier delito.

La denuncia más alarmante de Leyva se centra en la aparición de un agente de policía judicial que, según el comunicado, contactó a una persona cercana a él para solicitar información con el fin de practicarle un "procedimiento de arraigo".

Esta diligencia, explica Leyva, es "propia de las causas penales cuando se va a hacer una imputación formal", a pesar de que no se le ha notificado la existencia de indagaciones o procesos judiciales en su contra, ni ha sido llamado a entrevista o interrogatorio alguno.

Leyva vincula directamente estos movimientos judiciales con las declaraciones previas del propio presidente Petro quien, al responder a la carta, dijo que todo se trata de un complot internacional en su contra.

“Denuncio lo anterior, pues el propio presidente dijo que encausaría contra mí la justicia penal ante el imaginario complot que, en su delirio, estaría yo supuestamente organizando junto con el representante a la Cámara de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balart. Es evidente que algo se está cocinando judicialmente en mi contra. Y, por eso, apelo al profesionalismo de todos los operadores jurídicos, para que la Constitución y ley sean su único faro”, escribió Leyva.

El presidente Gustavo Petro (der.), conversa con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva (izq.), durante la inauguración de una conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, celebrada en Bogotá el 25 de abril de 2023. AFP

Leyva recurrirá a la comunidad internacional

Frente a lo que describe como una "violenta persecución", Álvaro Leyva anuncia su intención de recurrir a instancias internacionales. Gracias a su "larga experiencia y trabajo por el mundo", cuenta con diversas plataformas importantes para denunciar esta situación.

Los ojos de la comunidad internacional estarán vigilantes advierte.

Además, Leyva hace una clara y directa advertencia al presidente Petro: "Hago personalmente responsable al presidente Petro por cualquier cosa que nos ocurra a mí o a cualquier miembro de mi familia en cualquier ámbito".

El comunicado cierra con un desafío tajante: "Téngalo claro Gustavo: ¡No me callaré!". Leyva reitera su compromiso de luchar por la "dignidad manchada" de Colombia y anuncia que próximamente enviará una nueva carta al presidente Petro, manteniendo viva la confrontación.

NUEVA CARTA DE ÁLVARO LEYVA DURÁN A PETRO

Ciudadanas, ciudadanos:

Pocos días han pasado desde que envié una segunda carta al Presidente de la República, fechada el 5 de mayo del corriente, pidiéndole que revisara su permanencia en el cargo en razón de su grave enfermedad de adicción a las drogas. El jefe del Estado reaccionó de manera agresiva contra mí y contra mi familia. De forma repetida, tanto en la plaza pública como en los medios, nos atacó y nos puso de carne de cañón: desde entonces hemos sido amenazados por desconocidos en varias oportunidades.

Pero ahí no paró la reacción. He tenido noticia de que hay personas intrigando para conseguir hacerme daño en lo administrativo y lo penal. Primero, buscando que se avale la vulgar violación del debido proceso con la que la exprocuradora Margarita Cabello me impuso una sanción, hoy en efecto suspensivo. Y, segundo, tratando de que se me endilgue algún comportamiento que sirva para poderme imputar cualquier delito.

En ese sentido, en días pasados un agente de policía judicial contactó a una persona cercana a mí y le pidió información a fin de practicarme un procedimiento de arraigo, diligencia propia de las causas penales cuando se va a hacer una imputación formal. Esto, sin que a la fecha se me haya notificado de la existencia de indagaciones o procesos judiciales en mi contra. Y sin que se me haya llamado para entrevista o interrogatorio alguno.

Denuncio lo anterior, pues el propio Presidente dijo que encausaría contra mí la justicia penal ante el imaginario complot que, en su delirio, estaría yo supuestamente organizando junto con el representante a la Cámara de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balart. Es evidente que algo se está cocinando judicialmente en mi contra. Y, por eso, apelo al profesionalismo de todos los operadores jurídicos, para que la constitución y ley sean su único faro.

En vista de todo lo anterior, acudiré a las instancias internacionales a las que tengo acceso, que afortunadamente y en razón de mi larga experiencia y trabajo por el mundo son varias e importantes, para denunciar esta violenta persecución personal y familiar. Los ojos de la comunidad internacional estarán vigilantes. Además, hago personalmente responsable al presidente Petro por cualquier cosa que nos ocurra a mí o a cualquier miembro de mi familia en cualquier ámbito.

Téngalo claro Gustavo: ¡No me callaré! Mi vida, ya larga aunque a usted le moleste, seguirá teniendo senFdo solo si lucho para que Colombia recupere la dignidad manchada por su comportamiento enfermo y descontrolado, del cual he sido testigo. La imagen de Colombia en el exterior no puede seguir siendo la de un presidente que desaFende sus obligaciones, errático, déspota y preso del vicio. Tiene razón Díaz-Balart: ¡cuánta vergüenza ajena! Y agrego yo: ¡cuánta tristeza!

Próximamente le enviaré al Presidente Petro una nueva carta.

ÁLVARO LEYVA DURÁN 20 de mayo de 2025.