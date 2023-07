Álvaro Uribe, en medio de revuelo político, agradece apoyo de seguidores en su cumpleaños

En medio de un fuerte escándalo, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez , celebró este martes, 4 de julio, su cumpleaños número 71; y como es costumbre en esta fecha, se convirtió en tendencia en las redes sociales.

El exmandatario, quien se ha visto salpicado por las revelaciones que se han conocido en los últimos días sobre el caso Odebrecht y los nexos del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga con este episodio de corrupción, agradeció por los mensajes de sus simpatizantes.

"En unión de los míos gracias de todo corazón a tantas personas por sus mensajes que me conmueven el alma. Gracias de todo corazón", publicó Uribe en su cuenta de Twitter, ante la "lluvia" de mensajes que se vieron en esta red social.

En unión de los míos gracias de todo corazón a tantas personas por sus mensajes que me conmueven el alma. Gracias de todo corazón — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 5, 2023

Y es que los audios en los que se incrimina a Zuluaga, tras una charla del excandidato presidencial con quien era su aliado, el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, quedó -incluso- expuesta la forma en que el aspirante del Centro Democrático habría orquestado este entramado de corrupción, en el que lo acusan de recibir 1,6 millones de dólares de la multinacional brasileña.

A Uribe le tocó salir a dar explicaciones de este suceso y en su versión, el exmandatario indicó que le negó el aval del Centro Democrático para que Zuluaga, quien ya había sido candidato en 2014, fuera de nuevo aspirante en 2018.

"Le dije a Óscar Iván Zuluaga: “Óscar -él quería ser candidato en el 2018- debes aclarar todo, tráete de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido, o que esa plata no la pagaron o que fue sin tu consentimiento y sin tu conocimiento. No lo trajo. Sin embargo, mandó una carta para entrar en el proceso del partido y hubo una polémica muy grande porque yo dije que no. Todo fue público con cruce de cartas con Óscar Iván", dijo el expresidente.

Daniel García y Óscar Iván, Santos



Apareció el escándalo de Odebrecht. Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno afirmaron que Daniel García les dijo que la campaña de Óscar Iván no tenía dinero para acabar de pagarle al publicista Duda Mendonça.



Ellos dijeron que fueron a Brasil,… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 3, 2023

Pero en este día especial, una de las políticas que saludó a Uribe en su cumpleaños fue la senadora Paloma Valencia , quien en compañía de su hija, Amapola, le envío un emotivo saludo al ex jefe de Estado.

Feliz cumpleaños presidente @AlvaroUribeVel le queremos dar las gracias por todo lo que hace por Colombia 💛💙❤️ pic.twitter.com/gvndXhn7oQ — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 4, 2023

"Feliz cumpleaños, presidente Uribe. Le queremos dar las gracias por todo lo que usted hace por Colombia. Porque nos ha enseñado que hay que quererla trabajando, dedicándose a resolver los problemas. Y, sobre todo, hablando con los ciudadanos, para entender sus necesidades y poder sacar adelante nuestra patria", manifestó Valencia en un video.

A través de su perfil de Twitter, la colectividad del exmandatario, el Centro Democrático, también replicó los mensajes de felicitación al expresidente, pese a la controversia que ha causado este caso, en el que lo han señalado en su calidad de mentor político de Zuluaga.

