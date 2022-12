Álvaro Uribe “tira la piedra y esconde la mano”: J.J. Rendón

como lo denunció el expresidente Álvaro Uribe. ( Vea también: Oportunamente entregaré pruebas de esta hipótesis: Uribe sobre escándalo Rendón ).

“Me parece descabellado que Uribe diga que el consultor que trabaja en una campaña termine dando plata, y hoy que tenía la oportunidad de ser serio y presentar pruebas a la Fiscalía diga que no va por un tema de agenda. Tira la piedra y esconde la mano, espero que Uribe de la cara”, manifestó. (Escuche: Álvaro Uribe no asistirá este lunes a citación de Fiscalía ).

Además, dijo que la campaña de La U nunca estuvo en crisis económica ni dejó deudas. “No tiene sentido que digan que estuvimos haciendo recolecciones a última hora”.

En cuanto al trino de Uribe en el que dice: “En 2011 el senador Juan Lozano, ejemplo de probidad, entonces director de La U, nos informó del déficit del partido por la campaña de Santos en 2010”, Rendón manifestó que es posible que existan cuentas por pagar después de una campaña. Además aclaró “que una cosa es que haya problemas financiero, otra que quede con cuentas pendientes y otra muy distinta que el consultor contratado termine pagando deudas del partido”.

“No creo que a Lozano se le ocurra afirmar una cosa que él no podría demostrar”, agregó.

Los 12 millones de dólares

Respecto al supuesto dinero que recibió (12 millones de dólares) por parte de unos narcotraficantes que buscaban negociar con el Gobierno su sometimiento a la justicia, el estratega fue enfático en asegurar que no se reunió con narcotraficantes sino con unos abogados que decían representar a un grupo al margen de la ley. (Lea también: Fiscalía investiga presunta entrega de dinero a J.J. Rendón por parte de narcos ).

“Aquí lo que hubo una llevada de un proyecto con una carta y un testimonio de una persona a la autoridad competente sobre la mesa por la oficialidad de parte de la Fiscalía y ellos la dieron seguimiento a eso”, afirmó.

“Es posible que los abogados hayan recibido pago por parte de los narcotraficantes (…) es descabellado pensar que Germán Chica, exasesor de campaña de Santos en 2010, y yo recibimos dinero”, explicó el venezolano. ( Vea también: Germán Chica denunciará a J.J. Rendón por involucrarlo en escándalo con narcos ).

“Germán Chica me presentó a esas personas (abogados de los narcotraficantes), me comentó el interés de ellos, me pidió que los escuchara y así fue”, puntualizó.