Amenaza en mi contra podría tener relación con mis columnas: María Jimena Duzán

La periodista María Jimena Duzán aseguró en BLU Radio que el mensaje amenazante que le llegó en las últimas horas podría tener relación con recientes columnas que ha publicado en la revista Semana.



“Yo no sé si tiene que ver con el nuevo gobierno, es más, en medio de todo esto ayer mismo el presidente electo sacó un trino que le agradezco. Porque dice que él va a estar vigilante a todo lo que pase en términos de libertad de expresión”, declaró la columnista.



“Lo que yo quisiera saber es hasta dónde este nuevo gobierno va a hacer todo lo posible para que la libertad de expresión y sobre todo la libertad de discernimiento se preserve, que es lo que yo temo”, agregó.



Duzán calificó de “sicarios cobardes” a quienes profirieron la amenaza.



“Ahora me está diciendo la Dijin, que son personas que trabajan los robots. Todo parecería indicar que esta persona no existe”, añadió.



“Lo que más me molestó de esa amenaza es que deshumaniza a la persona que no está de acuerdo con él. Así se puede matar a la gente”

“Cuando uno no es sino una piltrafa y cosifica a las personas, las deshumanizan, ¿por qué?, porque piensan distinto, porque yo apoyé el proceso de paz, porque soy mujer. Ahí cuando es una cosa, lo matan. Que fue lo que pasó con mi hermana”, agregó María Jimena Duzán cuya hermana, Sylvia, fue asesinada en Cimitarra junto a líderes sociales hace 28 años.



El presidente Juan Manuel Santos rechazó las amenazas contra los comunicadores y advirtió que esto podría ser una estrategia.



“Las amenazas de los periodistas me preocupan mucho porque eso debe ser producto de toda una ola de ver cómo podemos generar todo tipo de angustia, miedo, que es tan manipulable en la política. Algunos estarán interesados en que ese miedo se multiplique porque así pueden manipular más a la población”, dijo en entrevista con la emisora de la Universidad Santos Tomás.



Escuche esta entrevista:



