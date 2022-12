Amenazan de muerte a líder social elegida como mujer Cafam en 2007

Mediante un panfleto firmado por supuestos miembros de las denominadas Águilas Negras, la líder social y única mujer Cafam que ha tenido el departamento del Cauca, Yaneth Mosquera, recibió amenazas de muerte.

La mujer, quien expresó temor por su integridad y la de su familia, expresó sentir miedo mientras que las autoridades investigan la autenticidad del documento.

“Hay mucho temor ya que es mi vida, es la vida de mis compañeros que aparecemos en el panfleto, aparte de eso, no solamente es la vida de nosotros es la vida de nuestros hijos porque tocaron con nuestras familias”, dijo Yaneth.

Según el comunicado, los líderes de las comunidades negras estarían poniendo trabas al proceso de construcción de la doble calzada Popayán - Santander de Quilichao.

“Yaneth Mosquera lo único que ha hecho es apoyar y tratar de guiar un poco a la comunidad, pero no más. El consorcio ni siquiera sabrá quién es Yaneth ni yo no sé quienes son ellos, yo no soy quién para parar una obra de esa magnitud”, afirmó la mujer.

Aunque Las autoridades deslegitimaron la autenticidad del panfleto, adoptaron medidas para proteger la integridad de los líderes amenazados.

“Nosotros inmediatamente activamos la ruta de atención donde intervienen la Secretaría de Gobierno, Derechos Humanos, la Policía y estamos trabajando en ello para la protección de la vida de estas personas que han sido amenazadas”, dijo Alva Nelly Alzate, secretaria de Gobierno de Popayán.

A pesar de este hecho, los líderes anunciaron que continuarán con su trabajo en pro de sus comunidades.