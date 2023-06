Amenazaron de muerte a Johana Aranda, candidata a la Alcaldía de Ibagué. La intimidación se vio evidenciada a través de su cuenta de Facebook el pasado 17 de junio, luego de que la aspirante a suceder a Andrés Fabián Hurtado Barrera promoviera la marcha contra el Gobierno nacional programada para el próximo 20 de junio en varias ciudades del país.

"Cobardes sin rostro, me amenazaron en redes sociales por promover la marcha del 20 de junio en la que defenderemos a Colombia. El pasado sábado 17 de junio recibí un mensaje burdo y soez en mi cuenta de Facebook, en el que un hombre, que se hace llamar Camilo Tores Antia, me insulta y me dice que me va a dar “puñal” y que del próximo martes no voy a pasar", dijo a Blu Radio Johana Aranda.

Recordemos que la bacterióloga Johana Aranda fungió como secretaria de Salud de Ibagué en este gobierno y estuvo al frente de los procesos de la pandemia del COVID-19. Tiempo después renunció para aspirar al principal cargo de elección popular en la capital del Tolima.

También hay que decir que para el mes de mayo, en la sede del partido Centro Democrático en Bogotá, se protocolizó la entrega del aval para la Alcaldía de Ibagué a la exsecretaria de Salud Municipal Johana Aranda

“A esos cobardes sin rostro les digo que no me van a callar y mucho menos amedrentar con sus amenazas para evitar que salga a movilizarme y expresar una vez más mis desacuerdos con el Gobierno nacional, el cual brilla más por sus escándalos que por sus obras su gestión que, por el simple hecho de no pensar como ellos, tratan a una mujer con vocabulario vulgar e intimidante, pero quiero decir con claridad que a mí no me amedrantan", afirmó.

Aranda también exigió a las autoridades investigar para dar con el paradero de los responsables de las amenazas.

“Hago un llamado a las autoridades para que rastreen pronto al cobarde que se esconde detrás de este perfil falso y sea judicializado. Aquí hay una mujer con los pantalones bien puestos y el cinturón bien amarrado. Seguimos adelante y ejerceremos nuestro derecho constitucional de salir a manifestarnos públicamente y de manera pacífica", agregó.

Hasta el momento las autoridades administrativas y de policía no se han pronunciado en referencia a esta amenaza en contra de Johana Aranda. Pese a la tensión que viven en su hogar y su campaña, la candidata invitó a los ibaguereños a manifestarse.

“Los espero este martes 20 de junio a las 9:00 de la mañana en el parque Murillo de la ciudad de Ibagué”, puntualizó.