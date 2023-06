Nueva variante COVID arcturus no es más letal que ómicron: INS

A pesar de creer superado el COVID-19, llegó al mundo en abril una nueva variante llamada XBB.1.16 o arcturus y que hace parte del linaje de ómicron, lo que significa que es muy parecida en síntomas.

La semana pasada se identificaron los primeros casos de arcturus en Colombia, puntualmente en Boyacá y Bogotá, según un reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) . Además de los síntomas ya conocidos como tos, fiebre y dificultades respiratorias, ahora se podrían presentar irritación en los ojos o conjuntivitis.

En diálogo con Blu Radio, el epidemiólogo Jaime Ordoñez explicó que, aunque puede aumentar la probabilidad de contagio, no es más letal. Es decir, no representa una amenaza y que no hay motivos para preocuparse.

“Comenzó a detectarse el pasado mes de abril, principalmente, en la India, de ahí pasó algunos países asiáticos, luego de Estados Unidos a Canadá. El pasado primero de mayo se detectó en Brasil y la semana pasada se detectó en Colombia. No es que se demorara mes y medio en pasar de Brasil a Colombia, posiblemente llegó mucho antes, pero como hacemos tan pocas pruebas y mucho menos secuenciaciones genómicas, pues, obviamente, nos demoramos más bien identificarla. Lo que dice la OMS es que esta variante, aunque tiene una mayor capacidad de replicarse e, incluso, de evadir la inmunidad por las vacunas, también es menos agresiva, es decir, no hay un nivel de preocupación clínico amerita esta nueva variante”, detalló Ordoñez.

Sin embargo, no es la única enfermedad circulando en el país, en Santa Marta se presentó un brote de H1N1 en un colegio, que ya deja como saldo la muerte de una estudiante de 11 años.

El Instituto Nacional de Salud respondió que, por ahora, solo hay reporte de brote en esa ciudad, lo que significa que aún no representa una situación de salud pública.

Aun así, mantienen la vigilancia en todo el país porque se puede presentar un aumento de casos de H1N1 debido a la llegada del segundo pico respiratorio en el país.

