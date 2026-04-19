Amenazas de muerte contra alcalde Char serían por postura crítica ante diálogo con bandas locales

Una tensa situación se vive en Barranquilla, luego de que el alcalde Alejandro Char denunciara que había recibido información de la Policía relacionada con un plan para atentar contra la vida de él y la de su familia.

De acuerdo con información obtenida por Blu Radio, el reporte fue emitido por la Policía Metropolitana hacia el mediodía de este domingo. En este se advierte que, presuntamente, integrantes de bandas delincuenciales con presencia local habrían coordinado un atentado en su contra.

Aunque no se revelaron mayores detalles para no afectar el curso de la investigación, se conoció que de inmediato se reforzó el esquema de seguridad del mandatario, así como el de su familia.

Cabe recordar que el alcalde Char ha mantenido una postura crítica frente a los acercamientos del Gobierno nacional con estructuras como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’. A esto se suma su desacuerdo, a comienzos de año, con el traslado de varios cabecillas a centros carcelarios de la ciudad, entre ellos Jorge Eliecer Díaz Collazos, Ober Ricardo Martínez y Digno Palomino, medida que hacía parte del proceso impulsado por el Ejecutivo.



Sobre dicho proceso, se conoce que continúa en marcha, aunque sin la participación de las autoridades locales. De hecho, esta semana se prevé la formalización de una hoja de ruta que definiría el acompañamiento para un eventual desarme del grupo liderado por alias ‘Castor’.

Esta no es la primera vez que el mandatario recibe amenazas. En su primer mandato fue objeto de intimidaciones por parte de un delincuente que estaba vinculado a un alto número de homicidios e, incluso, el anterior alcalde, Jaime Pumarejo, también fue blanco de intimidaciones por parte de miembros de bandas criminales.