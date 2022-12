Análisis del rompimiento de los diálogos entre el Gobierno y el ELN tras el atentado

Álvaro Leyva, abogado, exministro de Minas y Energía y mediador entre la antigua guerrilla de las Farc y el gobierno y Alejo Vargas, analista de los temas de seguridad, defensa y paz, asesor externo de la Oficina del alto comisionado para la Paz y miembro de la Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil para las conversaciones entre el Gobierno y el ELN, pasaron por los micrófonos de Mañanas BLU e hicieron un completo análisis del rompimiento de los diálogos con esa guerrilla como consecuencia del atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional.

Leyva insistió en que el Gobierno de Iván Duque debe replantear su posición frente a la mesa de diálogos con el ELN, pues el rompimiento de los mismos solo genera “un nuevo ciclo de violencia” en todo el país.

“En el comunicado (conjunto con Iván Cepeda) mencionamos que se le mande a Naciones Unidas lo acordado porque es que se acordaron unos beneficios para el país y para la comunidad en general”, indicó.

Dijo que el atentado terrorista en Bogotá es completamente “injustificable y reprobable”, pero que el camino debe ser el diálogo y el consenso.

“Iván Cepeda y yo estuvimos hasta el último día de las negociaciones con el ELN. Faltaron 24 horas para firmar el acuerdo entre el gobierno y el ELN, tengo el borrador de ese pacto”, agregó.

Por su parte, Alejo Vargas aseguró que el atentado no explica el accionar del ELN.

“Hace un año se produjo el hecho de Barranquilla y en ese momento recién terminaba los días de cese bilateral que hubo y se acordó (…) Comparto la idea de que estuvo a punto de firmarse el cese bilateral, pero en el fondo creo que el gobierno Santos no quiso dejarle un hecho cumplido al nuevo gobierno”, manifestó.

Dijo, además, que no hay ninguna duda en que se trató de un acto terrorista y que el ELN se equivoca al hablar de un blanco legítimo.

“Un miembro de la fuerza pública, por ejemplo, en su día de descanso no es un blanco legítimo. Otra cosa es cuando se está en una situación de combate. Por eso el DIH habla que protege la población civil y los combatientes cuando son puestos fuera de combate. Aquí no se trata de un hecho de guerra, en eso está equivocado el ELN. Es un hecho terrorista, no cabe duda alguna”, agregó.

“Creo que con el ELN se debe y se puede negociar, el tema es que ese grupo debe adecuarse a las condiciones del Gobierno”, explicó Vargas.

“Es valioso que se sepa hasta dónde se llegaron en los diálogos. La guerra es contra la guerra. Me duele que se hubiesen roto los acuerdos con el ELN porque se estuvo a punto de firmar un pacto”, puntualizó, por su parte, Leyva.

*Escuche la entrevista completa.

