Andesco alerta riesgo de apagón por falta de mantenimiento en El Guavio

Andesco alerta riesgo de apagón por falta de mantenimiento en El Guavio

Su presidente, Camilo Sanchez, asegura que ese apagón sería en el centro del país si no se logra hacer el mantenimiento de la hidroeléctrica en El Guavio por las protestas que llevan más de un mes.

Hidroeléctrica El Guavio
Hidroeléctrica El Guavio
Foto: Enel
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

El presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, realizó una advertencia a propósito de las protestas que se vienen realizando en la central hidroeléctrica de El Guavio, en el municipio de Ubalá, en Cundinamarca. Según Sánchez, si no se garantiza la realización del mantenimiento de la maquinaria de El Guavio, se podría registrar un apagón en el centro del país.

Es importante mencionar que esta hidroeléctrica produce el 7 % de la totalidad de la energía eléctrica del país y le brinda este servicio a alrededor de dos millones de personas, el equivalente a la población total de ciudades como Cali.

Mes y medio de protestas tienen a hidroeléctrica El Guavio a punto de salir de servicio: Enel
Mes y medio de protestas tienen a hidroeléctrica El Guavio a punto de salir de servicio: Enel
Foto: X @pronto_noticias

Sánchez comentó que ya se encuentra en contacto con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa para que se consiga realizar este mantenimiento. “Los sedimentos han crecido de una manera peligrosa y eso podría poner en riesgo el funcionamiento de las turbinas, lo que provocaría un apagón de entre 3 y 6 meses”, aseguró.

De acuerdo con Enel Colombia, ya se están realizando mesas de negociación entre el Gobierno Nacional y la comunidad, que protesta por temas diferentes a algo relacionado con la hidroeléctrica, y se han acordado compromisos de inversión en vías para la región.

