"Hay riesgo de racionamiento": generadores de energía piden solucionar bloqueos en El Guavio

La directora de Acolgen, Natalia Gutiérrez, por medio de su cuenta de X, se refirió a los bloqueos que se están presentando en el municipio de Umbalá, Cundinamarca, en las inmediaciones de la Central Hidroeléctrica El Guavio.

Gutiérrez expresó que todas las autoridades competentes deben hacerse presentes para darle solución a la situación, la cual podría traer consecuencias graves para el suministro de electricidad para el país.

Estos bloqueos, según informó Enel Colombia, han impedido el paso de equipos necesarios para el mantenimiento de de la bocatoma de la Central Eléctrica.

“El pliego de peticiones de los manifestantes está basado en temas que se salen de la capacidad de gestión de la compañía y necesitan del concurso de las instituciones de orden nacional, regional y local al tratarse de pavimentación de vías y gratuidad del servicio de energía fuera del marco legal, principalmente”, añadió la compañía.

Ante esta situación, Natalia Gutiérrez aseguró que de no solucionarse esta situación, “existiría un grave riesgo de racionamiento para el país”. Además, también dijo que El Guavio durante lo corrido del 2025, ha aporta diariamente el 8 % de la energía diaria del Sistema Interconectado Nacional, en promedio, y también cuenta con la capacidad de entregar energía a “2 millones de hogares”, el equivalente a la totalidad de la población de una ciudad como Cali.

Desde @Acolgen hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para solucionar esta situación que podría traer graves consecuencias para el suministro de energía eléctrica en el país. La infraestructura eléctrica es el motor de la economía y de Colombia.

Desde Enel Colombia reiteran su compromiso constante de trabajar de forma articulada con ayuda de las instituciones: “Su apertura al diálogo con las comunidades, su voluntad para ser parte de las soluciones a las necesidades del territorio, pero rechaza enfáticamente el uso de las vías de hecho para impedir el desarrollo de los trabajos cruciales que requiere este activo estratégico para la confiabilidad del sistema eléctrico del país”.