Andrés Giraldo rinde interrogatorio en la Fiscalía por caso Odebrecht

El empresario Andrés Giraldo fue citado a la Fiscalía para rendir interrogatorio por el caso Odebrecht, luego de que el exsenador Otto Bula lo mencionara en su declaración juramentada.

Giraldo asistió a la Fiscalía pese a que el jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, asegurara que no citaría a él ni a Roberto Prieto, por considerar que las presuntas faltas eran competencia del Consejo Nacional Electoral.

La Fiscalía busca establecer la ruta del supuesto millón de dólares que Odebrecht habría entregado a Andrés Giraldo y Roberto Prieto para la financiación de la campaña Santos Presidente 2014.

Giraldo no niega reuniones con Prieto

El nombre del empresario Andrés Giraldo salió a la luz pública luego de que el fiscal Néstor Humberto Martínez, con base en la declaración de Otto Bula, lo mencionara como la persona que habría recibido un millón de dólares de Odebrecht para la campaña de Santos Presidente. En entrevista con BLU Radio, Giraldo negó de “manera tajante y contundente” que haya recibido dinero del exsenador Otto Bula. “Eso es falso, perverso y tiene unos fines que no conozco”, expresó.

De otro lado, el empresario admitió que, por sugerencia de una persona conocida, se reunió con el exsenador, hoy preso por supuestamente haber recibido dineros de la multinacional brasilera.

“Eso fue a comienzos de 2015, hasta donde me acuerdo. La entrevista con él fue muchos meses después (de la campaña). He hecho mucha memoria y hasta donde me alcanza pudo haber sido o muy a finales de 2014 o a comienzos de 2015”, dijo. Giraldo agregó que, durante la reunión, Bula se presentó como un hombre de negocios que tenía mucha importancia en la costa.

“Dice que en la costa Caribe él es un hombre determinante, el que está al tanto de todo tipo de negocios. Incluso, en esa conversación se desborda mucho y manifestó que era el 'rey' de la zona", dijo.

Agregó que Bula se mostró insistente en conocer a Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente 2014, porque “le interesaba de sobremanera” una alianza con él.

“Todo su interés se volcó a hacer una alianza a establecer relaciones, no sé de qué tipo, pero quería que yo interviniera”, dijo.

Puntualmente, expresó, que el exsenador le habló de un proyecto de un acueducto en Honda, Tolima, pero que un comentario suyo le ocasionó dudas.

“Me hizo un comentario que él había sido suplente o congresista por parte del doctor Mario Uribe y allí entró en una duda razonable de quién es. Callé un poco, dejé que la conversación siguiera.

Posteriormente me reuní con Roberto y lo ‘googleamos’ por la revista Semana, me acuerdo, y allí encontramos un montón de conductas del señor”, dijo.

Agregó que, junto con Prieto, tomaron la decisión de no volverse a reunir con él y que la expresión del gerente de la campaña presidencial fue: “con ese señor a kilómetros de distancia”. Sin embargo, Giraldo manifestó que no recuerda exactamente si hubo una segunda reunión en la que Bula le habría entregado los documentos del proyecto del acueducto de Honda.

“Lo que puedo decir es que, por encima de todo, y conociendo la pulcritud de Roberto, es que estoy dispuesto, cuando la Fiscalía me requiera, a hacerme una prueba de polígrafo. Contundentemente asevero que no recibí un centavo”, manifestó.

Giraldo también expresó que en ningún momento el exsenador le mencionó la palabra Odebrecht ni habló de dineros para apoyar la campaña. “Insisto: eso fue mucho después de la campaña. No me habló de la campaña. No se habló de Odebrecht, no se habló de Gamarra, ni de ningún proyecto vial”, dijo.