Ángela Benedetti reconoce amistad con ‘Yayo’, pero niega tener negocios con él

Blu Radio conoció en exclusiva la declaración juramentada que rindió ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes Ángela Benedetti, hermana del senador Armando Benedetti y actual embajadora de Colombia en Panamá.



La embajadora Benedetti ha sido mencionada en las declaraciones entregadas por el polémico abogado boyacense Gerardo Torres, conocido como ‘Yayo’, y socio del capturado exfiscal Luis Gustavo Moreno, protagonista del escándalo del ‘cartel de la toga’, que presuntamente exigía millonarias sumas de dinero a cambio de amañar procesos judiciales de varios políticos del país.



Según las declaraciones de ‘Yayo’, en 2012 se hizo un paseo en yate en Panamá al que él asistió en compañía de Ángela Benedetti, Gustavo Moreno, el entonces magistrado Leónidas Bustos y su esposa, la exprocuradora judicial Martha Cristina Pineda. Gustavo Moreno también se refirió a este paseo en sus declaraciones.



En el cuestionario, Ángela Benedetti dijo que sí conoce al abogado: “Sí lo conozco. Lo conocí en el año 2006 porque alguien, no recuerdo ahora quién, me lo presentó y desde entonces hemos mantenido una amistad cercana, pero nunca he tenido ningún tipo de negocio con él”.



La embajadora agregó: “Lo he invitado a Panamá en tres ocasiones. En agosto y en septiembre del año 2012 y en diciembre del año 2013”.



Benedetti afirma que ha hospedado a ‘Yayo’ en su casa en Panamá “en las tres ocasiones” que lo invitó a ir.



En el mismo cuestionario se indaga a la embajadora sobre su relación con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Ella responde: “En efecto lo conozco, lo conocí en septiembre del año 2012 porque él estuvo en Panamá al mismo tiempo que los magistrados Javier Zapata y Leónidas Bustos, quienes vinieron a atender una invitación de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. En esos días fue que lo conocí. Aparte de esa ocasión, no tengo ni he tenido con él ningún tipo de relación ni negocios de ninguna clase”, y añadió que nunca ha invitado a Moreno a su residencia en Panamá.



Finalmente, en el documento se le pregunta si ha invitado a hospedarse en su casa al exmagistrado Leónidas Bustos, a lo que responde que en septiembre del 2012 Bustos viajó a Panamá con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia Javier Zapata Ortiz por invitación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Alejandro Moncada Luna.



"La embajada ofreció su colaboración a la delegación colombiana, dado que entre nuestras funciones está, naturalmente, apoyar en lo que esté a nuestro alcance a los funcionarios públicos colombianos que se desplacen en comisión oficial a Panamá", dijo Benedetti.



Aseguró también que, en esa ocasión, el 28 de septiembre a las 8 de la noche “la embajada ofreció una sencilla recepción en la residencia oficial” en la que estuvieron Gustavo Moreno, ‘Yayo’ y los magistrados mencionados.



Benedetti afirma que la relación que mantuvo con los miembros de la delegación colombiana, “aparte de la recepción ofrecida en su honor, se limitó a la participación de uno o dos de los actos formales que aparecen en el programa oficial de la visita y a acompañarlos a un par de actividades sociales organizadas por la Corte Suprema de Justicia de Panamá”.



Sin embargo, en ningún punto del cuestionario la embajadora Ángela Benedetti se refirió a la reunión del yate.



La Fiscalía indaga la conducta del abogado Gerardo Torres ‘Yayo’, quien habría trabajado con Moreno en, al menos, cuatro procesos cuestionados: los de los congresistas Hernán Andrade y Jorge Rozo, el del exalcalde de Villavicencio Germán Chaparro y el del exministro Jorge Londoño.