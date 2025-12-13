Esta es la hipótesis de la muerte de bebé y mujer al interior de un carro en Bogotá

Un confuso y trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este viernes 12 de diciembre mantiene bajo investigación a las autoridades en Bogotá. El siniestro se registró en el barrio Bosque Popular, en inmediaciones del Jardín Botánico, específicamente en la calle 63, entre carreras 66 y 70, hacia las 3:03 de la mañana.

El hecho dejó un saldo fatal de dos personas muertas: una mujer de entre 30 y 35 años de edad y un bebé de aproximadamente un año, quienes fueron encontrados sin signos vitales al interior del vehículo. Las autoridades de criminalística permanecieron durante varias horas en la zona, que fue acordonada, adelantando las diligencias para esclarecer las causas reales de lo ocurrido.

De acuerdo con el reporte preliminar, los organismos de emergencia llegaron inicialmente al lugar para atender a un hombre que se encontraba inconsciente dentro del automóvil, quien ocupaba el asiento del copiloto. Los paramédicos lograron reanimarlo y lo trasladaron de urgencia a la Clínica Colombia, donde posteriormente recuperó la consciencia.

Accidente de tránsito en Bogotá Foto: captura de video NC

Sin embargo, al inspeccionar el interior del vehículo, las unidades de socorro hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, quien, según confirmó el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel John Silva, era quien conducía el automóvil. Muy cerca de ella fue encontrado el bebé, también sin signos vitales.



Uno de los aspectos que más inquieta a los investigadores es el estado del vehículo, un automóvil Volkswagen gris oscuro, el cual no presentaba daños de consideración que expliquen, a primera vista, el fallecimiento de las dos víctimas. El carro terminó detenido contra un separador, y al parecer impactó de manera leve contra un andén y un árbol.

Debido a estas circunstancias, la Fiscalía General de la Nación adelanta la investigación y analiza varias hipótesis. Una de las versiones preliminares apunta a que la mujer habría sufrido un evento médico súbito, posiblemente de origen cardíaco, mientras conducía, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo y el posterior impacto.

No obstante, las autoridades no descartan otras líneas de investigación. El caso continúa en investigación mientras se esperan los resultados de Medicina Legal y los análisis técnicos que permitan determinar con exactitud qué ocurrió dentro del vehículo.