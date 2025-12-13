Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del sábado 13 de diciembre de 2025. Este tradicional chance, estrechamente vinculado a la identidad del Valle del Cauca, continúa posicionándose como una de las opciones preferidas gracias a su trayectoria, facilidad de acceso y la cercanía que mantiene con los jugadores de la región.

Durante la jornada, miles de personas siguieron el sorteo del Chontico Noche en vivo para comprobar sus apuestas y conocer de inmediato los resultados del día, una práctica habitual entre quienes participan de forma constante en este juego de azar.

Resultado oficial del Chontico Noche – 13 de diciembre de 2025

La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora del sorteo: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche conserva horarios fijos que facilitan la participación de los apostadores durante toda la semana, permitiendo organizar las jugadas con antelación:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador pone a disposición otras alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado cada jueves y reconocido por ofrecer premios especiales, lo que amplía las opciones para los jugadores.



Modalidades de apuesta disponibles

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la diversidad de modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse tanto a jugadores habituales como a quienes participan de manera ocasional:



Cuatro cifras directo (superpleno): requiere acertar la combinación exacta.

Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden de los números.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): basada en las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): se centra únicamente en la última cifra del sorteo.

Esta variedad ofrece diferentes niveles de riesgo y premio, lo que hace del Chontico Noche una opción flexible y atractiva.



Costos de participación

El Chontico Noche se mantiene como uno de los chances más accesibles del país, permitiendo la participación de personas con distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos valores facilitan el acceso al juego sin necesidad de realizar grandes inversiones, reforzando su popularidad en la región.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio del Chontico Noche, el operador establece algunos requisitos básicos que garantizan la seguridad del proceso:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con sus políticas internas. Cumplir con estos pasos es fundamental para recibir el pago correspondiente de manera oportuna y sin inconvenientes.