Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del sábado 13 de diciembre de 2025. Este tradicional chance, estrechamente vinculado a la identidad del Valle del Cauca, continúa posicionándose como una de las opciones preferidas gracias a su trayectoria, facilidad de acceso y la cercanía que mantiene con los jugadores de la región.
Durante la jornada, miles de personas siguieron el sorteo del Chontico Noche en vivo para comprobar sus apuestas y conocer de inmediato los resultados del día, una práctica habitual entre quienes participan de forma constante en este juego de azar.
La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora del sorteo: (en minutos)
El Chontico Noche conserva horarios fijos que facilitan la participación de los apostadores durante toda la semana, permitiendo organizar las jugadas con antelación:
Además del sorteo nocturno, el operador pone a disposición otras alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado cada jueves y reconocido por ofrecer premios especiales, lo que amplía las opciones para los jugadores.
Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la diversidad de modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse tanto a jugadores habituales como a quienes participan de manera ocasional:
Esta variedad ofrece diferentes niveles de riesgo y premio, lo que hace del Chontico Noche una opción flexible y atractiva.
El Chontico Noche se mantiene como uno de los chances más accesibles del país, permitiendo la participación de personas con distintos presupuestos:
Estos valores facilitan el acceso al juego sin necesidad de realizar grandes inversiones, reforzando su popularidad en la región.
Para reclamar un premio del Chontico Noche, el operador establece algunos requisitos básicos que garantizan la seguridad del proceso:
En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con sus políticas internas. Cumplir con estos pasos es fundamental para recibir el pago correspondiente de manera oportuna y sin inconvenientes.