Antes de condenar prácticas terroristas de Farc hay que condenar las del Estado: Beltrán

En ese sentido dijo que no es coherente pensar o decir que las Farc son una organización terrorista si no se entiende el contexto del terrorismo de Estado en Colombia.



“El que ha aplicado una criminalización contra el movimiento social ha sido originalmente el Estado. En ese conflicto obviamente ha habido formas de degradación del conflicto, pero lo primero que hay que señalar antes de condenar esas prácticas terroristas de las Farc, lo primero que hay que señalar son las practicas terroristas del Estado”, expresó.



“Yo le apuesto a una salida política y el diálogo que permita cambiar las condiciones para que esos enfrentamiento no se dé por la vía armada”, puntualizó.



Agregó que se siente perseguido y estigmatizado por las acusaciones de pertenecer a las Farc y agregó que lo que queda ahora es iniciar un proceso de la restitución de derechos.



“Lo que acaba de decir la Corte (Suprema de Justicia) es lo que siempre habíamos dicho: que no existía ningún vínculo de Miguel Ángel Beltrán con las Farc”, dijo.



Agregó que en los computadores de Raúl Reyes nunca aparece relacionado su nombre y que por lo tanto las acusaciones fueron falsas.



“Lo que se dio una persecución de tipo político que se dio en el contexto de la Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe”, dijo.



Beltrán reiteró que esa persecución se debió a su visión del conflicto porque, según sostuvo, “no se puede estudiar un movimiento como las Farc sin escuchar las voces directamente involucrados”.



“Yo lo que he defendido es la necesidad de una visión diferente del conflicto a la que se nos han impuesto”, expresó.