Anuncian debate de control político por denuncias de abuso en la Policía

Desde la Comisión de la Mujer se solicitará la realización del debate por las recurrentes denuncias de violencia sexualLa representante Catalina Ortiz, vicepresidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer del Congreso, rechazó la manera en que se ha respondido desde la misma Policía a la denuncia de la teniente

Kelly Johanna Sierra, que denunció haber sido abusada sexualmente por el capitán Eduardo Merchán Prieto.

“Lo primero es decirle a la teniente Kelly Johanna Sierra que estamos con ella. Ella es la muestra de lo difícil que es en nuestro país levantar la voz cuando uno ha sido atacado, acosado y abusado sexualmente;ndicó Ortiz.La congresista aseguró que, debido a la recurrencia de estas denuncias a lo largo de 2018, se adelantará un debate de control político,“Vamos a adelantar el debate de control político tan pronto volvamos a sesionar y en este momento vamos a mandar cartas a la Policía para preguntar por qué no se ha hecho nada para proteger a esta mujer que denunció,evivir todos esos hechos para que actúe la justicia colombiana, no hay derecho de que tratemos así a la mujer”, dijo.Para la congresista es inaceptable que el modus operandi en estos casos sea esperar a que las mujeres denuncien en los medios de“El debate de control político es sobre qué se está haciendo acerca de todas las denuncias que hay de violencia sexual en la Fuerza Pública en Colombia: la Policía, el Ejército.La violación no es acerca de sexo, es acerca de poder, es un abuso en este caso de un superior, un capitán”.Y es que este no es el único caso, en febrero de este año la patrullera Ana Milena Cruz Rayo denunció con pruebas que era acosada sistemáticamente por parte de su superior inmediato, el coronel Óscar Efraín Pinzón Moreno, comandante de la Policía en Huila.el coronel Ricardo Suárez. Recopilando todas estas denuncias se realizará el debate de control político en el Congreso.. Hago el llamado a que esta sea una cúpula que no meta este tema por debajo del tapete, que es lo que termina pasando. Este no es un tema menor, son las mujeres que están velando por la seguridad de los colombianos que están sufriendo todo tipo de violencia dentro de las Fuerzas Militares.Lo ideal sería resolver este caso sin acudir a los medios de comunicación, pero lamentablemente esa fue la única opción”, afirmó la legisladora Ortiz.