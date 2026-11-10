Aplazan implosión del edificio Invico en Pereira por riesgos en redes de servicios públicos

El Puesto de Mando Unificado (PMU) aprobó el aplazamiento de la implosión controlada del edificio Invico, en Pereira, para adelantar nuevas acciones de mitigación del riesgo y proteger las redes de servicios públicos que garantizan el suministro al 45 % de la ciudad.

La decisión se tomó, luego de que las verificaciones técnicas identificaran que la infraestructura de servicios públicos está a distancias de 8,5 y 7,2 metros de la zona de intervención. Esta proximidad obliga a realizar estudios adicionales y concertar nuevas alternativas para evitar posibles daños en las redes durante la operación.

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Además, las autoridades determinaron que es necesario reforzar el enmallado interior del edificio, debido a los recientes movimientos sísmicos y las fuertes lluvias, con el propósito de reducir el riesgo de un colapso no controlado.



La nueva fecha tentativa para la implosión es el 29 de noviembre, aunque su realización dependerá de que los estudios técnicos confirmen las condiciones de seguridad. La Alcaldía de Pereira anunció que el nuevo cronograma será informado con anticipación.