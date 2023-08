“Apoyo a candidatos con mi plata”: Isabel Cristina Zuleta sobre por qué no quiere bajarse el sueldo

La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico , reveló, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Moralres, que está sacando plata de su bolsillo para apoyar a candidatos en las actuales campañas a elecciones regionales. Lo dijo al explicar por qué su negativa de bajarse el sueldo como congresista.

“Para las campañas locales, lo que yo estoy haciendo es un aporte personal porque sé las enormes dificultades de un líder social para sacar una valla, para sacar un volante, para hacer un periódico. Pero eso lo saco de mi salario. Nosotros no tenemos otra manera de hacer nuestras campañas, porque nosotros no tenemos padrinos de empresas privadas, nosotros no recibimos esos recursos y hacemos esa tarea con el voto a voto. Nosotros no hipotecamos nuestro voto, pero tenemos que sacar de nuestro salario cómo hacer la campaña, cómo llegar a los territorios. Ahora, de la campaña general, a nosotros no nos dieron ningún recurso para llegar a los territorios”, expresó.

A la pregunta de si ese apoyo a las campañas políticas no significa una participación indebida por ser funcionaria pública, la congresista respondió que una cosa es financiar y otra hacer una donación.

"Yo estoy apoyando a los candidatos con mi salario. Creo que ese es mi deber, mi responsabilidad a través de donaciones que están permitidas por la ley, estamos ayudando en toda la poca experiencia que llevo en este poco tiempo de ejercicio, apoyando a esas candidaturas de campesinos. Tenemos un candidato camionero, tenemos un candidato del pueblo, tenemos varios candidatos en varios departamentos que necesitan todo el respaldo, no solamente a través de donaciones concretas en publicidad, sino que voy a hacer presencia con ellos en los territorios para poder acompañar sus candidaturas. Y para eso necesito recursos", añadió.

Asimismo, la senadora afirmó que actualmente, la lista del Pacto Histórico en la que fue incluida para llegar al Senado, "tiene una deuda por más de 1.000 millones de pesos" y que su cuenta pendiente por pagar, en términos personales, es de 200 millones.

Por otra parte, sobre la posición de rebajar el sueldo a los congresistas, Zuleta manifestó que no tiene ningún interés en acumular riqueza y enfatizó que su salario no tiene ese fin.

"Lo que hice fue una comparación entre el esfuerzo de un futbolista y el que hacemos nosotros. Las leyes de la República tienen una alta responsabilidad en la vida de los ciudadanos", dijo al explicar unas polémicas declaraciones que hizo el miércoles en el Congreso de la República.

"El pueblo no ha podido reconocer el esfuerzo de un legislador, y por supuesto que tengo todo el derecho a llamar a ese reconocimiento", continuó. Explicó que, en su concepto, "los futbolistas no son empresarios (y) se les reconoce por parte del pueblo el esfuerzo grandísimo que hacen".

Además, declaró que durante su intervención realizó un "llamado" a los congresistas, instándoles a esforzarse "aún más para ganarse el reconocimiento del pueblo".

"El salario público debe dedicarse a función pública, porque es muy distinto al privado. Estoy diciendo que el reconocimiento no puede ser económico, sino que la sociedad sepa qué hacemos aquí en el Congreso. Lo importante es que el país sepa que quienes sí hacemos la tarea estamos dedicados a ellos", manifestó.

La senadora Zuleta también afirmó que el dicho de que trabajan de martes a jueves "es parte de la mentiras que se dicen" y aseveró, incluso, que en su función no tienen vacaciones, sino "un receso legislativo".

"Solo receso. Por lo menos yo no he tenido vacaciones. Yo trabajo todo el tiempo, todos los fines de semana estoy trabajando en el territorio, estoy en mi trabajo legislativo consultando a la ciudadanía", concluyó.