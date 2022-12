Aprobación de consultas mineras reduciría producción de petróleo en Colombia

Actualmente hay en proceso 23 consultas populares para la extracción de hidrocarburos y, en caso de que el NO resulte vencedor, según las cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), se estaría comprometiendo la producción de 119.000 barriles de petróleo diarios, lo que sería otro duro impacto económico para el país y continuaría con la baja contribución del sector de minería (petróleo) al Producto Interno Bruto (PIB), que en el segundo trimestre de 2017 fue de -3,7%, pero, a pesar de todo, corresponde al 7,9% del PIB.



Para 2016, Colombia se propuso una meta inicial de producción de petróleo de 921.000 barriles diarios, la cual no cumplió, pues solamente logró registrar 885.000 bpd.



Para este año, la meta planteada, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado por el Gobierno, es de 840.000 bpd, que según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a junio se está cumpliendo levemente y completa 849.534 bpd.



Para el próximo año, en el MFMP el Gobierno se propuso una meta de producción de 840.000 bpd, lo que, de acuerdo este informe de la ACP, si se le restan los 119.000 bpd que estarían comprometidos a causa de las consultas populares a las actuales cifras de producción (849.534 bdp) se registraría una producción de 730.000 bpd en promedio, dato que estaría en un 13% por debajo de la meta.



Incluso la cifra estaría por debajo de la meta de los próximos 10 años, que se va reduciendo progresivamente y para 2028 es de 805.000 bpd.

En el departamento del Meta, los municipios de Granada, Guamal, Vista Hermosa, Uribe y Mesetas también están contemplando o en proceso de realizar una consulta popular con los mismos objetivos.



A estos se suman Cabrera y Arbeláez en Cundinamarca, Jesús María y Sucre en Santander, Pijao en Quindío y Cajamarca en Tolima, que en lo corrido de 2017 le han dicho no a la minería en sus zonas.



Por su parte, Tauramena en Casanare y Piedras en Tolima, ya lo habían hecho durante el año 2013, registrándose como los primeros municipios que, a través de este mecanismo, no permitieron esas actividades en sus regiones.



Para este año no solamente se avecina la consulta en Granda, El Peñón en Santander, Une en Cundinamarca y La Macarena en Meta harán lo propio los próximos 5, 12 y 26 de noviembre. Asimismo, para cerrar 2017, el 3 de diciembre, el municipio Córdoba en Quindío también se sumará a este mecanismo.



Datos importantes:



En el proyecto de presupuesto de inversión para el próximo año, los recursos para inversión en el sector de minería, donde se incluye el petróleo, pasarían de $3.25 billones en 2017 a $1.69 billones en 2018, registrando una caída de 47,9%.



Para 2018, en el MFMD de 2017, el Gobierno proyecta un precio por barril de petróleo de US$60 dólares.

