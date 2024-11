Armando Benedetti cuenta detalles de su rehabilitación: "Fueron 35 días internado"

En entrevista con Jorge Alfredo Vargas, en Voz Populi, el exembajador Armando Benedetti entregó detalles sobre su proceso de rehabilitación al que se sometió por sus problemas con drogas y el alcohol. También contó cuándo tocó fondo.

Benedetti, quien ahora asesorará al presidente Gustavo Petro, en especial en temas políticos, reveló que estuvo más de un mes internado. Asimismo, afirmó que ha sido un proceso doloroso.

"Es un proceso bastante duro, un esfuerzo personal bastante grande que tuve que realizar. Fueron 35 días internado, una introspección personal muy dura", dijo en Voz Populi, de Blu Radio.

También explicó que el exceso de consumo de estas sustancias se debió a un desbalance en unos momentos de su vida cuando era joven y tuvo que hacer un proceso para comprender y encontrar el origen de este problema.

"Uno termina consumiendo debido a desbalances emocionales que has tenido cuando eras joven. Toca llegar a ese punto, tratar de solventarlo y eso duele, duele bastante", comentó el exembajador de la FAO.



¿Cuándo tocó fondo Benedetti?

El momento en el que Benedetti comprendió que no podía seguir con ese modelo de vida fue cuando le encontraron un quiste de colon durante un examen. Allí, Benedetti decidió que debía cambiar para tener una mejor vida.

"El fondo lo toqué cuando me descubren un quiste en el colon, en unos exámenes de rutina que me hago. Al tener ese examen, empiezo a ver que el estilo de vida que tengo lo debo cambiar. Me tuvieron que hacer un procedimiento quirúrgico para sacarme el quiste de 8 centímetros. Esto te pone contra la pared y eso fue lo que me hizo pensar que no podía seguir así", detalló.

Armando Benedetti

Ahora, luego de varias semanas de someterse a ese proceso y regresar a la Casa de Nariño, envió un mensaje para las personas que tienen problemas con adicciones, porque sí se puede salir de esa difícil situación.

"Para las personas que me están oyendo ojalá les sirva alguna de las palabras que estoy diciendo, porque uno puede salir de eso, de las drogas o del alcohol", añadió Benedetti.