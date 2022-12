Artículo de Código de Policía no restringe derecho a la protesta: Germán Varón

El senador Germán Varón, aseguró en Mañanas BLU que con el nuevo Código de la Policía no se está limitando el derecho a la protesta, tal como lo afirma el senador del Polo Alexander López Maya.



“Totalmente falso, carecen de rigurosidad al leer el artículo que se aprobó que dice: ‘dar aviso, que no significa notificación ni autorización’”, dijo. (Lea también: Aprueban artículo que permite a Policía ingresar a viviendas sin orden judicial )



En ese sentido, el legislador dijo que afirmar que con lo aprobado los alcaldes podrían no autorizar las protestas es un error, porque no se trata de una autorización, sino de un aviso.



“No leyeron el artículo con cuidado”, dijo al afirmar que el código establece que se debe avisar a las autoridades 48 horas antes parar que se tomen las medidas necesarias, tales como garantizar la movilidad en las ciudades. (Lea también: Nuevo Código de Policía es necesario para el posconflicto: senador Galán )



Autorización para que la Policía entre a casas sin orden judicial.



Al respecto, el senador dijo que existen casos en que el bien jurídico a proteger es más importante que el derecho a la inviolabilidad del domicilio: “Si hay una persona que está en una casa y está pidiendo auxilio porque la van a matar, lo lógico es que la Policía pueda entrar y salvaguardar su vida”. (Lea también: Abecé del nuevo Código de Policía que cursa trámite en el Congreso )



“Son casos absolutamente específicos con unas sanciones muy drásticas para la Policía en el caso de que viole estos principios constitucionales”, manifestó.