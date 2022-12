Artículo no autorizaba ni prohibía fracking, era campaña de desinformación: MinMinas

Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, se refirió en Mañanas BLU al artículo que se cayó en el Congreso y que, desde algunos sectores, se decía le abriría la puerta al fracking en Colombia.

“Hubo una campaña de desinformación muy grande, el artículo no buscaba autorizar ni permitir ni prohibir ningún tipo de extracción, eso es una competencia que hoy está en el Consejo de Estado”, enfatizó.

Publicidad

Según Mesa, este articulo lo único que buscaba era corregir el de la ley 1530 de 2012 que le daba un descuento en las regalías a los yacimientos no convencionales a futuro, manteniendo la estabilidad jurídica.

“No se trataba de prohibir ni de autorizar ningún tipo de extracción, eso fue totalmente tergiversado y fue una campaña de desinformación con respecto a este proyecto de ley, que es de suma importancia para las regiones del país y que se concilió ayer en el Congreso”, insistió.

La exclusión del artículo, de acuerdo con el ministro, no afecta en ningún momento el desarrollo de los proyectos piloto de investigación integral para yacimientos no convencionales.

El texto definitivo deberá ser votado en las plenarias del Congreso en los próximos días.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.